اتهمت شركات عالمية بالتواطؤ مع إسرائيل.. كتائب القسام تتعرض لهجمات إلكترونية

أعلنت كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- تعرّض خوادم موقعها الإلكتروني لسلسلة هجمات قرصنة منذ فجر الخميس الماضي.

وأوضح إعلام القسام في بيان نشره مساء أمس السبت أن المهاجمين استهدفوا عنوان موقعه "القسام. نت" (alqassam.net).

وقال إن صفحة التبرع التي يعرضها هذا العنوان تحتوي بيانات زائفة تهدف إلى الإيقاع بالزوار، سواء عنوان محفظة البيتكوين أو رابط البريد الخاص بالتبرع. وحذرت الكتائب من التعاطي مع تلك البيانات.

وأكد البيان أن عنوان الموقع الوحيد حاليا هو "القسام. بي إس" (alqassam.ps)، وهو الذي يحتوي المعلومات الصحيحة وبيانات التراسل الحقيقية لكتائب القسام.

وقالت الكتائب إن مهندسيها لا يزالون "يتصدون لهذه الهجمات التي تتواصل حتى اللحظة، وقد تمكنوا بفضل الله من السيطرة على معظمها، وهم يعكفون على ترميم الأضرار التي نجمت عن هذه الهجمات التي تواطأت فيها مع العدو كبرى شركات البريد الإلكتروني والنطاقات العالمية".

وأضافت "سنبقى نصدح بصوت الحق في وجه إجرام الاحتلال، ولن نتوقف عن مقاومته في كل ميدان، وسنبذل كل جهد لتصل رسالتنا إلى كل أحرار العالم مهما حاول العدو إسكات صوتنا".