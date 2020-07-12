وصفتها بالملفقة.. الداخلية في غزة تنفي أنباء نشرتها قناة العربية

نفت الداخلية والأمن الوطني (تديرها حركة المقاومة الإسلامية حماس) في قطاع غزة، اليوم الأحد، أنباء نقلتها قناة العربية الفضائية (سعودية تبث من الإمارات) عن "اعتقال الوزارة لعناصر من كتائب القسام، بتهمة التعامل مع إسرائيل".

وقالت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك "ننفي ما نُشر عبر قناة العربية من أخبار مفبركة منسوبة للوزارة، حول اعتقال عدة أشخاص ينتمون للمقاومة بتهمة التعامل مع الاحتلال".

واتهمت الوزارةُ الفلسطينية قناةَ العربية بـ "ممارسة التضليل، وترويج الشائعات والأكاذيب".

كما حذّرت الداخليةُ وسائلَ الإعلام من "نشر وترويج الشائعات التي تبثها قناة العربية" داعية إلى "ضرورة تحرّي الدقة ونقل الأخبار عن مصادرها الرسمية".

وكانت قناة العربية قد نشرت، الأحد، أنباء تفيد عن اعتقال وزارة الداخلية في غزة 16 عنصرا، من كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، بتهمة التعامل مع إسرائيل.

وسبق أن هاجمت القناةُ السعودية كتائبَ القسام في عدة مناسبات، ووصفتها بأنها "منظمة إرهابية" واتهمتها بالاتجار في المخدرات وغسل الأموال.