كورونا.. إصابات قياسية في أميركا ومساع لإطلاق آلاف السجناء بسبب الوباء

سجلت الولايات المتحدة نحو 69 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك في زيادة يومية قياسية لليوم الثالث على التوالي، وهو ما اضطر سلطات كاليفورنيا لإعلان الإفراج عن آلاف السجناء بسبب تفشي الوباء.

ويزيد عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس داخل الولايات المتحدة على 3 ملايين، وشهدت 8 ولايات زيادات قياسية في عدد الإصابات اليومية أمس الجمعة، وهي ألاسكا وجورجيا وإيداهو ولويزيانا ومونتانا وأوهايو ويوتا وويسكونسن.

وسجلت فلوريدا -وهي واحدة من أشد الولايات تضررا بالوباء- 92 وفاة، و11 ألفا و433 إصابة جديدة أمس، فضلا عن تسجيل 7 آلاف مريض بالمستشفيات.

وأعلن أكثر من 48 مستشفى في فلوريدا عن بلوغ طاقة الاستيعاب القصوى في وحدات الرعاية الفائقة.

وازداد الانقسام بين الأميركيين بشأن عدة قضايا مرتبطة بالوباء، منها إعادة فتح المدارس والأنشطة التجارية وارتداء الكمامات في الأماكن العامة.

ويوجد إجماع شبه عالمي بين خبراء الصحة على أن ارتداء الكمامات إحدى أفضل الوسائل فعالية لوقف انتشار الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 133 ألف أميركي.

الأميركيون يحاولون التعايش مع الوباء باتخاذ وسائل الوقاية من فيروس كورونا (الفرنسية)

إطلاق السجناء

من جانبها، أعلنت السلطات في ولاية كاليفورنيا الأميركية أنها ستطلق سراح نحو 8 آلاف سجين إضافي، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في سجونها المكتظة.

وأوضحت إدارة السجون في الولاية أن هؤلاء السجناء سيكون بإمكانهم المطالبة بالإفراج المبكر في نهاية أغسطس/آب المقبل على غرار 10 آلاف آخرين تم الإفراج عنهم منذ بداية الأزمة الصحية.

وقال مدير الإدارة رالف دياز في بيان إن "هذه المبادرات تهدف إلى ضمان صحة وسلامة السجناء والموظفين".

ويأتي هذا الإعلان -الذي أشاد به أنصار إصلاح السجون- بعد ازدياد الإصابات بوباء كوفيد-19 في سان كوينتن أحد أقدم السجون في كاليفورنيا، حيث تم تسجيل أكثر من ألف إصابة بين السجناء.

وأكد حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم في أواخر يونيو/حزيران الماضي أن "ذلك يمثل أحد أهم مخاوفنا في الوقت الحالي"، مشيرا إلى أن 42% من السجناء البالغ عددهم 3500 تقريبا في هذا السجن القريب من سان فرانسيسكو يعتبرون معرضين للإصابة.

ويشكل عدد الإصابات في سجن سان كوينتن حوالي نصف عدد أولئك المسجلين في سجون الولاية التي تضم ما مجموعه حوالي 113 ألف سجين.

مصلون يغادرون المسجد الأقصى بعد صلاة الجمعة (رويترز)

إصابات

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم السبت أنها سجلت 463 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاتين خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضافت الوزارة في بيان أن 328 حالة من الإصابات الجديدة كانت في محافظة الخليل، و85 بالقدس، و36 في محافظة رام الله والبيرة، و8 إصابات بمحافظة بيت لحم، و5 في محافظة نابلس، وواحدة بمحافظة جنين.

وذكرت أن هناك 16 من بين المصابين موجودون في غرف العناية المكثفة، بينهم 6 موصولون على أجهزة التنفس الصناعي.

وبلغ إجمالي الإصابات النشطة بفيروس كورونا منذ مارس/آذار الماضي 5827 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 32.

وتفرض الحكومة الفلسطينية لليوم التاسع على التوالي إغلاقا في الضفة الغربية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، في حين تسمح للصيدليات والمخابز ومحلات البقالة والبنوك بالعمل.

وفي روسيا، سجلت اليوم السبت 6611 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 720 ألفا و547.

وقال مركز مواجهة أزمة فيروس كورونا في البلاد إن 188 شخصا لقوا حتفهم من الفيروس في الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات إلى 11 ألفا و205.

وقالت روسيا إن 497 ألفا و446 من المصابين تماثلوا للشفاء.

وفي إسبانيا، وصلت الإصابات المؤكدة إلى 253 ألفا و908 حالات حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم السبت بتوقيت العاصمة مدريد، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبيرغ للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في إسبانيا جراء الإصابة بالفيروس زادت بواقع حالتين منذ نفس التوقيت أمس الجمعة لتصل إلى 28 ألفا و403 حالات، وظل عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء عند 150 ألفا و376.