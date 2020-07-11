غضب على منصات التواصل.. جلسات تصوير لعارضات أزياء عالميات بالعلا التابعة للمدينة المنورة

سمحت السلطات السعودية لمجلة "فوغ" العالمية، بتصوير لقطات صاخبة لعارضات أزياء عالميات، في منطقة العلا التي تتبع إداريا المدينة المنورة، ونشرت الطبعة العربية من المجلة لقطات للحملة الدعائية للعلامة التجارية "مونو".

وظهر في اللقطات عارضات أزياء عالميات، مثل "كيت موس" و"مارياكارلا بوسكونو" و"كانديس سوانيبويل" و"جودان دان" و"آمبر فاليتا" و"أليك ويك".

كواليس 24 ساعة قضتها ’مونو‘ في تصوير حملتها الجديدة التي تتصدرها كيت موس بالسعوديةhttps://t.co/C7WiZL8cEu — ڤوغ العربية (@VogueAlArabiya) July 7, 2020

ووفقا لمراقبين، فإن السعودية أثارت جدلاً بعد أن سمحت بتصوير مشاهد وُصفت بـ"الفاضحة" لعارضات أزياء عالميات.

واعتبروا أن طبيعة التصوير وفساتين العارضات الفاضحة لم تكن مناسبة لقدسية المنطقة، حيث إن موقع التصوير لا يبعد سوى 300 كيلومتر عن المدينة المنورة.

وتم إنشاء الهيئة الملكية لمحافظة العُلا بموجب أمر ملكي في يوليو/تموز 2017 "بهدف تطوير المحافظة على نحو يتناسب مع قيمتها التاريخية ومواقعها التراثية ومناظرها الطبيعية وتراثها الإنساني"، ويرأس ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مجلس إدارتها.

وقد أثارت الحملة ردود فعل غاضبة من ناشطين على منصات التواصل الاجتماعي اعتبروا أن "ما حدث غير لائق لقدسية المكان بالإضافة إلى المفارقة بين ما يحدث بالسعودية وما تم اليوم في تركيا بتحويل آيا صوفيا إلى مسجد ورفع الأذان به" على حد تعبيرهم.

حملة تصوير عارضات منحطات لمجلة أجنبية في العلا بالمدينة المنورة تهز أركان كل مؤمن وتحزن القلب والله. أين مشايخ وعلماء السلطان؟

لماذا خرستم؟ هذا هو خراب المدينة

وإنا لله وإنا إليه راجعون! https://t.co/RYzwEY7gH0 — سُمَيّة (@somaia_kamal) July 10, 2020

مفارقة عجيبة . يرفع الآذان في #آيا صوفيا بينما يقع تصوير الكاسايات العاريات المومسات في أطهر ارض على وجه هذا الكون المدينة المنورة . اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا #تركيا #سوريا #Ayasofya — Mohammad_Toba (@mohammad_toba) July 10, 2020

محمد بن سلمان يسمح لمجلة ”فوج“ بجلسات تصوير لعارضات أزياء شبه عاريات في المدينة المنورة .

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ورجب طيب اردوغان يعيد مبنى آيا صوفيا الى مسجد كما كان قبل إسقاط اخر خلافة إسلامية وتغييره الى متحف . أيهما يكتب التاريخ !!!! — ABOBAKER (@bkkar76) July 10, 2020

السعودية تسمح لمجلة“فوغ" بتصوير لقطات صاخبة لعارضات أزياء عالميات داخل منطقة المدينة المنورة

يتعجلون النهايه — mohammed albadr (@mouslim_3) July 10, 2020

وتأتي هذه الخطوة المثيرة للجدل في إطار الإصلاحات المزعومة التي بدأتها السعودية منذ تولي محمد بن سلمان ولاية العهد، وهي أيضاً امتداد لخطوات قلصت من سلطة الشرطة الدينية.