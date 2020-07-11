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غضب على منصات التواصل.. جلسات تصوير لعارضات أزياء عالميات بالعلا التابعة للمدينة المنورة

الحملة أثارت ردود فعل غاضبة من ناشطين على منصات التواصل الاجتماعي (مواقع التواصل)
الحملة أثارت ردود فعل غاضبة من ناشطين على منصات التواصل الاجتماعي (مواقع التواصل)
10/7/2020

سمحت السلطات السعودية لمجلة "فوغ" العالمية، بتصوير لقطات صاخبة لعارضات أزياء عالميات، في منطقة العلا التي تتبع إداريا المدينة المنورة، ونشرت الطبعة العربية من المجلة لقطات للحملة الدعائية للعلامة التجارية "مونو".

وظهر في اللقطات عارضات أزياء عالميات، مثل "كيت موس" و"مارياكارلا بوسكونو" و"كانديس سوانيبويل" و"جودان دان" و"آمبر فاليتا" و"أليك ويك".

ووفقا لمراقبين، فإن السعودية أثارت جدلاً بعد أن سمحت بتصوير مشاهد وُصفت بـ"الفاضحة" لعارضات أزياء عالميات.

واعتبروا أن طبيعة التصوير وفساتين العارضات الفاضحة لم تكن مناسبة لقدسية المنطقة، حيث إن موقع التصوير لا يبعد سوى 300 كيلومتر عن المدينة المنورة.

وتم إنشاء الهيئة الملكية لمحافظة العُلا بموجب أمر ملكي في يوليو/تموز 2017 "بهدف تطوير المحافظة على نحو يتناسب مع قيمتها التاريخية ومواقعها التراثية ومناظرها الطبيعية وتراثها الإنساني"، ويرأس ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مجلس إدارتها.

وقد أثارت الحملة ردود فعل غاضبة من ناشطين على منصات التواصل الاجتماعي اعتبروا أن "ما حدث غير لائق لقدسية المكان بالإضافة إلى المفارقة بين ما يحدث بالسعودية وما تم اليوم في تركيا بتحويل آيا صوفيا إلى مسجد ورفع الأذان به" على حد تعبيرهم.

 

وتأتي هذه الخطوة المثيرة للجدل في إطار الإصلاحات المزعومة التي بدأتها السعودية منذ تولي محمد بن سلمان ولاية العهد، وهي أيضاً امتداد لخطوات قلصت من سلطة الشرطة الدينية.

المصدر : مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي

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