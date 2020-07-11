ثلثا اليمنيين يعانون انعدام الأمن الغذائي.. الأمم المتحدة تحذر من مجاعة وشيكة

حذرت الأمم المتحدة اليوم السبت من مجاعة في اليمن خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ما لم يتم الحصول على تمويل فوري.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسق الشؤون الإنسانية -في تغريدة على تويتر مصحوبا بفيديو- إنه ‏دون تمويل عاجل ستتوقف المساعدات المنقذة لملايين الأرواح باليمن في الأسابيع القليلة المقبلة، مما يعرضهم لخطر المجاعة.

وأضاف المكتب أن هناك 20 مليون يمني حاليا يعانون من انعدام الأمن الغذائي (من أصل 30 مليونا)، وأضاف "يجب إنقاذ ملايين الأرواح في اليمن، وعلينا التحرك الآن"، مشددا على أن الوضع لا يحتمل الانتظار.

ولفت المكتب إلى أن الأمم المتحدة قدمت مساعدات إنسانية لـ15 مليون يمني منذ ديسمبر/كانون الأول 2019 حتى يوليو/تموز الجاري.

وفي الأول من يوليو/تموز الجاري، أعلنت الأمم المتحدة أنها تسلمت 558 مليون دولار فقط من أصل مليار و35 مليون دولار تعهد بها المانحون قبل نحو شهر من ذلك التاريخ لدعم الاستجابة الإنسانية باليمن.

ويشهد اليمن للعام السادس حربا عنيفة أدت إلى إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80%من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.

ويزيد من تعقيدات النزاع في اليمن أن له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/آذار 2015 ينفذ تحالف عربي بقيادة السعودية عمليات عسكرية في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات عدة من بينها العاصمة صنعاء.

دون تمويل عاجل، ستتوقف المساعدات المنقذة لملايين الأرواح في الأسابيع القليلة المقبلة مما يعرضهم لخطر المجاعة.