إخوان مصر تصف حكما قضائيا ضد مرشدها بـ "الانتقامي"

وصفت جماعة الإخوان المسلمين في مصر اليوم الجمعة حكما قضائيا بحق مرشدها العام محمد بديع بأنه "انتقامي".

جاء ذلك في بيان للمتحدث الإعلامي باسم الجماعة طلعت فهمي عبر فيسبوك، وذلك بعد إصدار حكم نهائي بالسجن المؤبد (25 عاما) بحق بديع.

وقال البيان "حكم انتقامي جديد على فضيلة المرشد. عندما يتحول القضاء إلى أداة طائعة في يد الانقلاب العسكري".

وتابع "لا عجب أن يتم الانتقام من المعتدى عليه بحكم بالمؤبد، بينما المعتدي المجرم لا ذكر له، إن لم يكن قد تم تكريمه!".

وأضاف "هكذا تسير الحياة في مصر (..) بلا عدالة ولا عدل وبلا قضاء حقيقي"، حسب البيان ذاته.

ولم تعقب السلطات المصرية على بيان الجماعة، غير أنها اعتادت التأكيد على احترام أحكام القضاء، والالتزام بالقانون في التعامل مع السجناء.

والخميس، أيدت أعلى محكمة طعون في مصر حكما نهائيا بالسجن المؤبد بحق بديع ونائبه خيرت الشاطر و4 آخرين من قيادات الإخوان، في القضية المعروفة باسم "أحداث مكتب الإرشاد".

ويعد الحكم النهائي هذا السادس من نوعه بحق بديع، إذ يواجه أحكاما نهائية بالسجن المؤبد في 4 قضايا معروفة إعلاميا بـ"قطع طريق قليوب"، و"أحداث الإسماعيلية"، و"غرفة عمليات رابعة"، إضافة إلى قضية "أحداث مكتب الإرشاد".

كما يواجه أيضا أحكاما بالسجن 10 سنوات في قضية "أحداث بني سويف"، و3 سنوات في قضية "إهانة القضاء"، بخلاف تأييد حكم قضائي بإدراجه في "قوائم الإرهابيين" لمدة 3 سنوات.

وبديع (74 عاما) المرشد العام الثامن لجماعة الإخوان، قبض عليه في أغسطس/آب 2013 في القاهرة على خلفية تهم، ينفيها جملة وتفصيلا، بارتكاب "أعمال عنف" والدعوة إليها.

ويحاكم حاليا في 48 قضية، موزعة على 8 محافظات مصرية، كما تجري إعادة محاكمته في قضايا أخرى.