لافروف يحذّر من اندلاع مواجهة نووية عالمية

نقلت وكالة الإعلام الروسية اليوم الجمعة عن وزير الخارجية سيرغي لافروف قوله إنه لا يتوقع تمديد معاهدة "نيو ستارت" بين روسيا والولايات المتحدة والمتعلقة بالحد من انتشار الأسلحة النووية.

وقال لافروف إن مخاطر حدوث مواجهة نووية زادت بقوة في الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أن موسكو مستعدة لمناقشة الحد من أنظمة الأسلحة الجديدة مع واشنطن.

ومعاهدة ستارت الجديدة هي اتفاقية لتخفيض الأسلحة الإستراتيجية وقّعها عام 2010 الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما ونظيره الروسي آنذاك ديمتري ميدفيديف، وتحدد عدد الرؤوس الحربية والصواريخ للبلدين.

وكانت وزارة الخارجية الروسية أكدت منذ أيام أن روسيا تلتزم بصرامة بالوقف الاختياري للتجارب النووية، وتلتزم بجميع أحكام معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.

وقالت في بيان "على عكس الولايات المتحدة، صدقنا عليها قبل 20 عاما وننفذها بنجاح، نفترض أن أي خلاف بشأن معايير الامتثال للالتزامات ذات الصلة يمكن ويجب حله في إطار معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية بعد دخولها حيز التنفيذ".