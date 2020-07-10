بعد تحقيق الجزيرة.. فيسبوك يحذف صفحات فرق موسيقية للعنصريين البيض

حذف موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك" صفحات عدة تعود لمجموعات موسيقية عنصرية للبيض، بعد تحقيق قامت به الجزيرة حول انتشار هذه الفرق عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتعرفت وحدة تحقيقات الجزيرة على أكثر من ١٢٠ صفحة تنتمي في الأغلب لفرق موسيقى الميتال وشركات موسيقية ترتبط بشكل مباشر بعقيدة التفوق العنصري للبيض، وكانت هذه الصفحات قد جمعت ما يزيد عن ٨٠٠ ألف إعجاب، وبعضها موجود على الإنترنت منذ أكثر من عقد من الزمن.

وبعد إرسال ٥ نماذج إلى فيسبوك، قامت المنصة بحذف ٣ من صفحات الفرق الموسيقية التي تعتنق عقيدة التفوق العرقي للبيض، مضيفة أن صفحتين أخريين ما زالتا قيد المراجعة.

وطبقاً لفيسبوك فإن الصفحات الثلاث المحذوفة، وهي لفرق سولدجر إس إس أوف إيفيل (SoldierSS of Evil)، ووايتلو (Whitelaw)، وفراك آس (Frakass) وفرانغر، (Frangar)، جميعها انتهكت سياسات فيسبوك.

ومع ذلك، لا تزال صفحات أخرى تعرفت عليها الجزيرة موجودة على الإنترنت رغم أنها تخالف سياسات الشركة بشأن خطاب الكراهية.

وتأتي هذه الحادثة بعد أسبوعين من قيام ما يزيد على ٥٠٠ شركة، بما في ذلك كوكا كولا وستاربكس، بالتعهد بعدم نشر دعايات لدى فيسبوك، طالما أنه لا يتخذ خطوات حاسمة لحظر خطاب الكراهية، وذلك في أوج صحوة وطنية ضد العنصرية بعد وفاة جورج فلويد، وهو الحدث الذي أدى إلى نقاش عالمي حول العنصرية المنتظمة.

ضد العنصرية

إجابة على أسئلة وجهت إلى فيسبوك، قال ناطق باسمه للجزيرة إن "الشركة لا تسمح بخطاب الكراهية على منصتها، بما في ذلك المحتوى المعبر عن عقيدة التفوق العنصري للبيض".

وقال المتحدث "من المؤسف أن عدم التسامح إطلاقاً مع ذلك لا يعني انعدام الحالات تماماً، لقد حذفنا ٣ صفحات من التي تخالف قواعدنا ونراجع الآن الصفحتين الباقيتين للتأكد من التزامهما بسياساتنا".

وأضاف سوف نستمر في تحسين تقنياتنا، وتطوير سياساتنا، والعمل مع الخبراء للتعرف على مثل هذه المواد وحذفها من منصاتنا.

وكان فيسبوك قد نشر الأربعاء الماضي تقييماً على مدى عامين لوضع حقوق الإنسان ومحاولات الشركة الحد من انتشار خطاب الكراهية على المنصة.

وينتقد التقرير الذي أعده خبراء في مجال حقوق الإنسان ويتكون من ٨٩ صفحة، موقع فيسبوك، ويقول إنه بحاجة إلى عمل المزيد إزاء معاداة المسلمين ومعاداة اليهود وغير ذلك من أشكال خطاب الكراهية في منصته.

ويخلص التقرير إلى القول "لا تزال مقاربة فيسبوك إزاء الحقوق المدنية من وجهة نظرنا تفاعلية وتدريجية".

واستبقت شيريل ساندبيرغ المسؤولة الأولى عن العمليات في فيسبوك، صدور التقرير لتقول إن الشركة "تقف بحزم ضد الكراهية"، وأقرت بأن لديهم إشكالات فيما يتعلق بخطاب الكراهية، وأنهم سوف يأخذون ببعض النصائح الواردة في التقرير.

وكان فيسبوك قد أعلن في العام الماضي أنه لن يسمح بوجود محتوى يعبر عن عقيدة التفوق العنصري للبيض على منصته، وقال إن "تلك المفاهيم ترتبط بشكل عميق بمجموعات الكراهية المنظمة ولا مكان لها ضمن خدماتنا".