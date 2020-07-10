نعته حركة حماس.. شهيد برصاص قوات الاحتلال شمالي الضفة الغربية

استشهد شاب فلسطيني مساء الخميس برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية كفل حارس في مدينة سلفيت شمالي الضفة الغربية، بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الشاب وصل بحالة حرجة للغاية إلى مستشفى سلفيت الحكومي، جراء إصابته بعيار ناري في رقبته مما أدى إلى استشهاده، ولم يصدر تعقيب فوري من الجيش الإسرائيلي بشأن الحادثة.

من جهته، أفاد محافظ بيت سلفيت عبد الله كميل بأن الشهيد هو إبراهيم مصطفى أبو يعقوب (29 عاما) من قرية كفل حارس، وأطلقت قوات الاحتلال النار عليه "وقتلوه بدم بارد بينما كان يمشي بشكل طبيعي مع بعض أصدقائه".

وكانت قوات الاحتلال أعلنت في وقت سابق أنها أطلقت النار على شابين بحجة إلقاء زجاجة حارقة على طريق استيطاني قرب مستوطنة "أرئيل"، وأن أحد الشابين أصيب بقدمه واعتقل، في حين تمكن الآخر من الانسحاب.

وقد نعت حركة المقاومة الإسلامية حماس الشهيد أبو يعقوب، ودعت أبناء الشعب في محافظة سلفيت للمشاركة الفاعلة في مسيرة تشييع الشهيد وصلاة الجمعة التي ستقام فوق أرض كفل حارس ردا على جريمة الاحتلال.