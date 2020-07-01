محاربة فقدت ساقيها بمعارك العراق.. هل يختار بايدن نائبة له من ذوي الاحتياجات الخاصة؟

اعتمد مجلس الشيوخ الأميركي في 19 أبريل/ نيسان 2018 قانونا جديدا يسمح لأعضائه باصطحاب أبنائهم الصغار إلى داخل قاعة المجلس الرئيس أثناء عملية التصويت.

وصدر القانون رقم 463 خصيصا كي تشارك السيناتور تامي داكورث -التي وضعت ابنة جديدة قبل أسبوع- في التصويت الهام لأعضاء المجلس.

وكان لصورة السيناتور وطفلتها أثر بالغ على ملايين الأميركيين ممن تابعوا تلك اللحظة التاريخية، حيث لم يسبق داكورث واحدة من عضوات مجلس الشيوخ بوضع طفل أثناء الخدمة بالمجلس.

ولم تكن تلك المرة الأولى التي صنعت فيها داكورث تاريخا جديدا، إذ إن دخولها المجلس مثل سابقة مهمة كونها امرأة مقاتلة فقدت ساقيها في معارك حرب بلادها في العراق.

كما أصبحت أول عضوة من ذوي الاحتياجات الخاصة تستخدم كرسيا متحركا أو ساقين صناعيتين تُنتخب لهذا المنصب الرفيع لتمثيل إلينوي خامس أكبر ولايات الاتحاد الأميركي.

وأدى تميز السيناتور داكورث لخروج الكثير من الأصوات المطالبة للمرشح جو بايدن باختيارها نائبة له على بطاقة الحزب الديمقراطي في مواجهة الرئيس دونالد ترامب ونائبه مايك بينس في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني القادم.

غير أن هذه الدعوات التي قابلت ترحيبا واسعا تُقابل في الوقت ذاته بمعارضة قوية لأسباب مختلفة.

إيجابيات اختيار داكورث

يعد البعض داكورث مثالا حيا للتضحية والشرف والتواضع، وهي خصال يرى الديمقراطيون أن الرئيس ترامب لا يتمتع بها على الإطلاق، كما أنها تُعد من أكثر المرشحات للمنصب عداء لترامب من خلال موقعها في مجلس الشيوخ.

وتتمتع بسجل يجمع بين الأفكار التقديمة وأفكار الوسط، وتعد سنها مناسبة إذ تبلغ 52 عاما، وخلفيتها العرقية وخبرتها تمثل نقاط قوة تعكس التغيرات التي شهدها الحزب الديمقراطي خلال العقود الأخيرة.

وقد وصلت داكورث لرتبة مقدم طيار بالجيش وفقدت ساقيها أثناء الخدمة القتالية في العراق، مما يجعلها خيارا يدعمه شعور عاطفي وأخلاقي، أضف إلى ذلك أنه سيكون خيارا إستراتيجيا في الوقت ذاته خاصة عند الناخبين من ملايين العاملين بالبنتاغون إضافة للمحاربين القدامى، وهي فئات تصوت في الغالب للحزب الجمهوري.

من جهته، يعتقد فرانك بروني الكاتب بصحيفة نيويورك تايمز أن داكورث، وعلى العكس من بقية المرشحات لمنصب نائب بايدن، صعدت سياسيا بصورة وخطوات طبيعية محسوبة تؤهلها لهذا المنصب.

وتساءل "كيف يمكن لترامب أو بينس مهاجمة سجل امرأة بطلة مثلها".

اُنتخبت داكورث عضوة بمجلس النواب لفترتين امتدتا أربع سنوات، قبل أن تترشح لمجلس الشيوخ وتربح مقعدا عن ولاية ألينوي عام 2016.

تمثل خلفية داكورث العرقية نقطة جذب إضافية فقد ولدت لأب أميركي وأم تايلندية (الصحافة الفرنسية)

لكن ليس فقط صعودها السياسي هو ما يؤهلها للمنصب، بل بطولاتها وقصة حياتها وكيف تغلبت على ما أصابها مما يجعلها قدوة لملايين الأميركيين الذين يتطلعون لقدوة نسائية استثنائية.

ولم تخدم داكورث في الجيش جندية فقط بل صعدت إلى أن تصبح طيار مروحية، وهي ليست وظيفة تقليدية عادية للنساء، وحينما كانت تحلق بالقرب من بغداد بدايات عام 2004، أصيبت طائرتها بقذيفة صاروخية تركتها بين الحياة والموت.

ولا تنتمي داكورث إلى التيار التقدمي اليساري بالحزب الديمقراطي، وهو ما قد يقلق التيار التقليدي بالحزب، كما لا يجمعها بالتقدميين أي صدامات أيديولوجية تجعلهم يناصبونها العداء.

البعض يرى أن على بايدن اختيار مرشحة يسارية الهوى مثل إليزابيث وارين، كي يبعث الطمأنينة في صفوف الناخبين الشباب التقدميين ممن لديهم شكوك كبيرة في بايدن ذاته.

من ناحية أخرى، تمثل خلفية داكورث العرقية نقطة جذب إضافية، فقد ولدت في مدينة بانكوك لأب أميركي وأم تايلندية، وإن رشحت ستكون أول شخصية أميركية ذات أصول آسيوية تشارك بالانتخابات الرئاسية على مدار التاريخ الأميركي.

وتمثل قصة حياة داكورث قصة كفاح حيث تدرجت من طفولة فقيرة تضمنت بيع الزهور في الشوارع إلى الالتحاق بالجامعة ثم الحصول على الماجستير بالعلاقات الدولية من جامعة جورج واشنطن، قبل الانضمام للجيش.

وتؤمن داكورث بأنها تستطيع التضييق على الرئيس ترامب بصورة لا يستطيع أحد من بقية المرشحات لمنصب نائب الرئيس بايدن القيام به.

سلبيات

يرى الكثير من خبراء الانتخابات الأميركية أن الخيار الأفضل عند تحديد بايدن نائبا له أن يرتبط بولايته، وما إذا كان يستطيع ضمان الفوز بولاية أو أكثر من الولايات المتأرجحة.

ولا تعد إلينوي -التي تمثلها داكورث في مجلس الشيوخ ولاية متأرجحة- بل على العكس هي مضمونة للديمقراطيين.

ويدفع ذلك بالقول إن على بايدن اختيار إحدى المرشحات من ولاية متأرجحة مثل فلوريدا أو بنسلفانيا أو ميشيغان.

من ناحية أخرى يرى البعض أن الانتخابات الرئاسية 2020 لا تتعلق بهوية مواقف وشخصية بايدن ونائبته، بل هي بمثابة الاستفتاء على الرئيس ترامب، ولن تصنع هوية نائبة بايدن أي فارق في نتيجة السباق الرئاسي.