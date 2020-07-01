مصادر خاصة للجزيرة نت: أردوغان يزور الدوحة غدا

علمت الجزيرة نت من مصادر خاصة أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيصل غدا إلى الدوحة في زيارة من المقرر أن يلتقي خلالها أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وتأتي زيارة أردوغان في سياق مزيد من توطيد العلاقات التركية القطرية، كما تأتي في ظل تطورات كثيرة في المنطقة، أبرزها ما شهده ملف الصراع العسكري في ليبيا من مستجدات في الأشهر الأخيرة.

وكان الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أجرى اتصالا هاتفيا مع أردوغان في أواخر مارس/آذار الماضي، بحثا فيه سبل دعم وتطوير العلاقات بين البلدين.

واستعرض الشيخ تميم وأردوغان أيضا في الاتصال الهاتفي نفسه جهود البلدين في مكافحة فيروس كورونا، وسبل التعاون من أجل الحد من انتشاره والوقاية منه.