بهدف ردع روسيا ودعم الناتو.. ترامب يوافق على سحب 9500 جندي من ألمانيا

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) جوناثان هوفمان موافقة الرئيس دونالد ترامب على مقترح بسحب 9 آلاف و500 جندي أميركي متمركزين حاليا في ألمانيا، على أن يتمّ تقديم هذه الخطّة "الأسابيع المقبلة" إلى الكونغرس، ومن ثمّ إلى الحلفاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقال هوفمان في بيان إنّ الوزير مارك إسبر ورئيس هيئة الأركان المشتركة في الجيش الجنرال مارك ميلي "قدّما يوم الاثنين هذه الخطّة الهادفة إلى إعادة نشر 9 آلاف و500 جندي خارج ألمانيا".

وكان يُشير بذلك إلى التخفيض الذي طلبه في 15يونيو/حزيران الرئيس ترامب الذي اتهم برلين بالاستفادة ماليا من الوجود العسكري الأميركي، وبالتقصير في الوفاء بالتزاماتها المالية والدفاعية.

وذكر المتحدث أن "الاقتراح الذي تمّت الموافقة عليه لا يستجيب لتوجيهات الرئيس فحسب، بل سيزيد أيضا من الردع في مواجهة روسيا، ويُعزز حلف شمال الأطلسي، ويطمئن الحلفاء، ويحسن المرونة الإستراتيجية للولايات المتحدة والقيادة العملانية للجيش الأميركي في أوروبا".

جنود أميركيون خلال تدريبات عسكرية بألمانيا (غيتي)

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وأضاف هوفمان أن مسؤولي البنتاغون سيبلغون بذلك "لجان الدفاع في الكونغرس بمجلسيه الأسابيع المقبلة، ومن ثم سيتشاورون مع الحلفاء".

ولم يحدد المتحدث في أي دول يمكن نشر تلك القوّات الأميركية، لكن ترامب قال خلال استقباله نظيره البولندي أندريه دودا الأسبوع الماضي في البيت الأبيض إن "بولندا ستكون واحدة من تلك الأماكن الأخرى في أوروبا".

وبحسب اثنين من كبار المسؤولين في البنتاغون، ستتمّ إعادة بعض الجنود إلى الولايات المتحدة، وسيرسل الباقون إلى دول في الكتلة السوفياتيّة السابقة، بهدف بعث رسالة واضحة إلى روسيا التي ظهرت طموحاتها العسكرية جليا عندما ضمّت شبه جزيرة القرم عام 2014.