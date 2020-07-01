البنتاغون تراجع عن وقف عملها.. الشركات التركية تواصل صناعة أجزاء من المقاتلة "إف-35"

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن الشركات التركية ستواصل حتى نهاية العام 2022 عملية إنتاج بعض أجزاء المقاتلة "إف-35" (F-35) بعدما سبق وأن قالت إن عمل تلك الشركات سينتهي مع نهاية العام الجاري.

وأوضحت الناطقة باسم الوزارة جاسيكا ماكسويل، في تصريحات لها، أن الشركات التركية ستواصل من الآن وحتى نهاية العام 2022 عملية إنتاج 139 جزءًا من أجزاء المقاتلة.

وأضافت "شركاؤنا الصناعيون سيواصلون تنفيذ عقودهم المستمرة، وبرنامج طائرات "إف-35″ يحاول الابتعاد عن فسخ العقود لما في ذلك من مزيد من التكلفة، والإضرار بالعمل".

كما أوضحت أن البرنامج المشترك لإنتاج المقاتلة يواصل في نفس الوقت السعي لإيجاد بدائل، وأنه مستمر في تنفيذ مخططاته بهذا الصدد.

تجدر الإشارة إلى أن تركيا إحدى الدول الشركاء في مشروع تصنيع المقاتلة المذكورة، ودفعت نحو 900 مليون دولار في إطار المشروع.

وفي وقت سابق، علقت الولايات المتحدة في يوليو/تموز 2019 شراكة مع تركيا في المشروع بسبب تسلمها أنظمة الدفاع الصاروخي الروسية "إس-400" (400-S) التي قررت أنقرة شراءها بعد تعثر جهودها المطولة في شراء أنظمة الدفاع الجوية الأميركية (باتريوت).

ولم تفسخ الولايات المتحدة العقود القائمة مع شركاتها -بعد تعليق شراكة تركيا- وسمحت لتلك الشركات بمواصلة عملية التوريد لنهاية العام الجاري حتى تجد موردين جددا، قبل أن تمد الفترة حتى نهاية 2022.

يُذكر أن جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) تسببت في عرقلة عملية إنتاج أجزاء من المقاتلة بشكل كبير، وكانت الشركات التركية تنتج أكثر من ألف من جزء من "إف-35".