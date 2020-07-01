وسط علاقة مضطربة.. هل تلاحق الاستخبارات الأميركية ترامب بالتسريبات؟

ألقت أنباء دفع روسيا مكافآت مالية لتنظيم طالبان مقابل قتل جنود أميركيين الضوء على ظاهرتين تميزت بهما إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب؛ أولاهما علاقة الرئيس بأجهزة استخباراته، وثانيهما التسريبات التي تهدف إلى إحراج ترامب.

فخلال لقاء جمع ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة الفنلندية هلسنكي في يوليو/تموز 2017، بدا ترامب كمن يدافع عن بوتين مقابل هجومه على أداء وكالات الاستخبارات الأميركية بشأن ما اعتبره مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية، مما أثار غضبا سياسيا واسعا على ترامب بين الجمهوريين والديمقراطيين.

ثم استخدم ترامب منصة تويتر لوصف وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أيه) بأنها "أجهزة ساذجة ومخطئة في ما يتعلق بالتهديدات الإيرانية"، وطالب ترامب قادة أجهزة الاستخبارات "بالعودة إلى مقاعد الدراسة".

ويعود تاريخ اضطراب علاقة ترامب بأجهزة استخبارات بلاده إلى بداية فترة رئاسته بعد انتخابات 2016، حين رفض أن يتلقى إفادة الأمن القومي اليومية، متعللا بأنها "لا طائل من ورائها".

وأشارت صحيفة نيويورك تايمز إلى أن ضباط الاستخبارات الأميركية في أفغانستان نبهوا البيت الأبيض في وقت مبكر من يناير/كانون الثاني الماضي إلى وجود مؤامرة روسية تدفع موسكو بمقتضاها مكافآت لحركة طالبان مقابل قتل أفراد من القوات الأميركية في أفغانستان.

لكن ترامب نفى، وأشار في تغريدة على منصة تويتر إلى أن أجهزة المخابرات أبلغته أن تقديراتها غير كاملة، ولذا لم تكن هناك حاجة لعرضها عليه.

مراقبون يعزون كثيرا من التسريبات الصحفية ضد ترامب لعناصر من داخل الاستخبارات (الصحافة الأميركية)

وقال ترامب "أبلغتني المخابرات للتو أنها لم تجد هذه المعلومات جديرة بالثقة، ولذلك لم تبلغني بها أو تبلغ مايك بنس نائب الرئيس".

واتهم بعض الديمقراطيين ترامب بتجاهل محتوى إفادة الاستخبارات اليومية "بي دي بي" (PDB).

وتتضمن الإفادة اليومية أكثر المعلومات حساسية التي تقدم للرئيس وكبار مساعديه، من حيث ارتباطها بقضايا الأمن القومي الأكثر أهمية لواشنطن.

وتُعد الإفادة خلاصة جهد منسق من أجهزة الاستخبارات الأميركية البالغ عددها 27 جهازا أشهرها سي آي أيه.

وتلقى الرئيس السابق هاري ترومان أول إفادة رئاسية في 15 فبراير/شباط 1946، وعلى مدار السنوات اللاحقة تطورت الإفادة لتناسب طبيعة الرؤساء الأميركيين المختلفة.

ومنذ 2014، بدأت أجهزة الاستخبارات تقديم هذه الإفادة على جهاز آيباد بدل الورق، بناء على طلب الرئيس السابق باراك أوباما.

ويبقى محتوى هذه الإفادات سريا لعدة عقود، قبل أن يتم السماح للمواطنين بالاطلاع عليها، طبقا لترتيبات أجهزة أرشفة وتسجيل الوثائق الحكومية.

وتطورت الإفادة من ورقتين فقط في أربعينيات القرن الماضي، لتصبح تقريرا يعده مكتب "الاستخبارات اليومية" بوكالة الاستخبارات المركزية.

وانتقلت مسؤولية إعادة الإفادة اليومية للرئيس إلى مدير الاستخبارات القومية بعد استحداث المنصب عام 2004، في إطار إصلاحات أجهزة الاستخبارات عقب هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.

ونظريا، يعتمد ترامب بصورة رئيسية على الإفادة اليومية التي تعمل على تشكيل موقفه من التهديدات المختلفة التي تواجهها بلاده.

تسريبات نيويورك تايمز تشير إلى وجود مؤامرة روسية تدفع طالبان لقتل القوات الأميركية في أفغانستان (الجزيرة)

ولم يلتزم الرئيس ترامب بالاطلاع اليومي على الإفادة الاستخباراتية، وطلب ترامب عرض هذه الإفادة مرة واحدة أسبوعيا، قبل أن يلتزم بحضور الإفادة 3 مرات أسبوعيا.

واعتاد الرؤساء السابقون على تلقي إفادة الاستخبارات اليومية في الصباح الباكر، وقبل بدء يوم العمل، أما الرئيس ترامب فقد غيّر موعد الإفادة لتكون في الثانية عصرا.

مسلسل التسريبات للصحف الأميركية

أما الظاهرة الثانية التي تميزت بها الفترة الرئاسية لترامب فهي التسريبات الصحفية، وكعادته هاجم ترامب صحيفة نيويورك تايمز لنشرها "أخبارا كاذبة خادعة"، كما ادعى.

إلا أن كثيرا من الخبراء في العاصمة واشنطن يؤمنون بأن هناك تسريبا منظما من داخل أجهزة الاستخبارات الأميركية يهدف إلى إحراج الرئيس والحفاظ على مصالح الأمن القومي الأميركي.

وليست هذه المناسبة الأولى التي تسرب فيها معلومات تحرج الرئيس ترامب أمام الرأي العام الأميركي، إذ سبق أن حدث ذلك في عدة مناسبات.

ومن أشهر التسريبات ما ارتبط بعلاقة ترامب بولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وتقديرات الأجهزة الأميركية بمعرفة محمد بن سلمان مسبقا بعملية قتل الكاتب الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول التركية.

واستدعى التسريب الأخير أن يوجه مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية جون راتكليف سهام نقده إلى تقارير الصحف الأميركية، واصفا إياها بأنها "تسريبات انتقائية لمعلومات استخباراتية، وهذا يعد عملا إجراميا يعيق عمل فروع أجهزة الاستخبارات، ويعرض حياة الجنود الأميركيين للخطر".

وأعرب راتكليف عن أسفه من أن تسريب تلك المعلومات من دون تصريح يضر فرص التحقق من صحة الادعاءات.

وفي حديث مع الجزيرة نت، أكد مارفن واينباوم المسؤول الأميركي السابق، وخبير الشؤون الأفغانية بمعهد الشرق الأوسط؛ أن أنباء دفع روسيا أموالا لمقاتلي طالبان تسربت من مصادر استخباراتية، مشيرا إلى احتمالية معرفة البيت الأبيض بذلك منذ مارس/آذار الماضي.