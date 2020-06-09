متهم بجرائم حرب بدارفور.. الجنائية الدولية تعتقل زعيم مليشيات الجنجويد المقرب من البشير

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الثلاثاء أن زعيم مليشيات الجنجويد علي قُشيب المقرب من الرئيس المعزول عمر البشير سلّم نفسه، وسيواجه تهماً بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور غربي السودان منذ 2003.

وقالت في بيان "علي قشيب بات موقوفاً لدى المحكمة الجنائية الدولية بعدما سلّم نفسه طوعا في جمهورية أفريقيا الوسطى بناء على مذكرة توقيف أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحقه في 27 نيسان/أبريل 2007".

وشكرت المحكمة -التي تتخذ من لاهاي بهولندا مقرا- كلا من سلطات أفريقيا الوسطى وفرنسا وتشاد وقوة حفظ السلام في أفريقيا الوسطى (مينوسكا) "لدعمها وتعاونها أثناء التوقيف" مضيفة أن قشيب سيمثل أمام القضاة "في أقرب وقت ممكن".

وفي السودان، قال مصدر حكومي رفيع لوكالة الصحافة الفرنسية "تم إخطارنا رسميا بأن علي قشيب وصل إلى مقرّ المحكمة في لاهاي بعد أن سلم نفسه طوعاً لحكومة أفريقيا الوسطى ومن هناك تم تسليمه للمحكمة ونُقل إلى لاهاي".

وقال مصدر حكومي في جمهورية أفريقيا الوسطى إن قشيب اعتقل في بلدة بيراو الشمالية وأرسل جوا إلى لاهاي صباح اليوم.

وقشيب أول متهم سوداني يُسلم إلى المحكمة الجنائية الدولية، وهو من مواليد عام 1957، وكان من أكبر القادة في تدرج المراتب القبلية بمنطقة وادي صالح، كما كان عضوا في قوات الدفاع الشعبي.

ويعتقد أنه كان "الوسيط" بين قيادات الجنجويد في وادي صالح وبين نظام البشير. ويقول مدعون إنه تزعم مليشيا الجنجويد التي قادت هجمات على قرى دارفور وارتكبت جرائم قتل واغتصاب ونهب وتعذيب بين عامي 2003 و2004.

يشار إلى أن قشيب هو المتهم الرابع في قائمة المحكمة الجنائية الدولية بعد البشير ووزير الدفاع حينها عبد الرحيم حسين ووزير الداخلية آنذاك أحمد هارون، وجميعهم معتقلون في الخرطوم منذ الاطاحة بنظام البشير في أبريل/نيسان 2019.

ويجدر بالذكر أن البشير مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبتها القوات الموالية للحكومة في دارفور.