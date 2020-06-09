كورونا.. نيويورك تبدأ المرحلة الأولى لفتح الاقتصاد وباحث عراقي يتوصل لعقارين

بدأت مدينة نيويورك المرحلة الأولى لفتح الاقتصاد بعد أسابيع من الإغلاق بسبب جائحة فيروس كورونا، في وقت تسجل فيه الولايات المتحدة أدنى حصيلة وفيات يومية، فيما توصل باحث عراقي إلى عقارين ضد الفيروس.

وتسمح المرحلة الأولى للفتح في نيويورك باستئناف الأعمال جزئيا في قطاعات الإنشاءات والتصنيع والزراعة والصيد والبيع بالجملة والتجزئة.

وتأتي الخطوة بعد تسجيل انخفاض كبير في عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.

لكن حاكم نيويورك أندرو كومو حث المتحمسين بشأن إعادة فتح المدينة على الحفاظ على الذكاء واليقظة في سلوكهم اليومي، للحيلولة دون تسجيل ارتفاع محتمل في عدد الإصابات بفيروس كورونا مثلما حدث في ولايات أخرى، حسب قوله.

في الأثناء، سجلت الولايات المتحدة مساء أمس الاثنين 450 وفاة جراء فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، في أدنى حصيلة وفيات يومية تسجل في هذا البلد منذ حوالي شهرين، بحسب حصيلة أعدتها جامعة جونز هوبكنز التي رصدت أيضا 506 آلاف حالة شفاء.

وتخطت حصيلة الوفيات اليومية بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة عتبة الـ500 شخص في نهاية مارس/آذار الماضي، وبلغت ذروتها في منتصف أبريل/نيسان حين فاقت 3000 وفاة يوميا، ومنذ أسبوعين تراجعت هذه الحصيلة اليومية إلى ما دون الألف وفاة.

لكن الولايات المتحدة ما زالت تسجل يوميا أكثر من 20 ألف إصابة جديدة بالفيروس يوميا، وتجد صعوبة في خفض هذا الرقم.

وأودى الفيروس الفتاك بأرواح أكثر من 404 آلاف شخص من أصل أكثر من 7 ملايين شخص أصيبوا به منذ ظهوره للمرة الأولى في الصين في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بحسب تعداد أجرته الصحافة الفرنسية مساء أمس الاثنين استنادا إلى مصادر رسمية.

عقاران

وفي خضم البحث عن علاجات ولقاحات لمكافحة كورونا تمكن باحث عراقي من تحضير عقارين مضادين للفيروس من أعشاب طبيعية.

ونقلت الوكالة العراقية الرسمية للأنباء عن علي حمود السعدي -وهو بروفيسور في كلية العلوم بجامعة بابل- أنه تمكن من تحضير العقاريين في مختبرات الكلية من مستخلص مركز من أعشاب طبية طبيعية، أحدهما على شكل بودرة مستخلصة من تشكيلة وفق نسب علمية مدروسة.

وأضاف الباحث العراقي أن العقار الثاني محضر من تركيبة من 3 نباتات طبية على شكل سائل.

وأوضح أن الآلية الافتراضية لعمل هذين العقارين تتمثل بقدرتهما على توسيع القصبات (الهوائية)، وتقليل لزوجة السائل المخاطي، والمساهمة في تقشيعه خارج الممرات الهوائية وتدمير النتوءات التاجية الممتدة، مما يمنع من التصاقه بسطح الخلية الهدف، وبذلك يمنع الفيروس من حقن مادته الوراثية داخل الخلايا، موضحا أن العقارين يمثلان طيفا واسعا من مضادات الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي.

وعربيا، ارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا أمس الاثنين في كل من مصر والإمارات وموريتانيا، كما ارتفعت الإصابات في كل من المغرب وفلسطين حسب بيانات رسمية.

ففي مصر تم تسجيل 34 وفاة و1365 إصابة، وفي الإمارات سجلت وزارة الصحة 5 وفيات و568 إصابة، في حين سجلت وزارة الصحة في موريتانيا 4 وفيات و55 إصابة.

أما في اليمن فقد أعلنت الأمم المتحدة أمس أن نسبة وفيات فيروس كورونا في اليمن تقترب من 25% من حالات الإصابة.

وقال بيان صدر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن إن السلطات المحلية أعلنت حتى السبت الماضي عن 486 إصابة بكورونا، بينها 112 وفاة منذ ظهور أول حالة بالبلاد في 10 أبريل/نيسان الماضي.

وأضاف البيان أن معدل الوفيات مرتفع بشكل مثير للقلق، حيث بلغ 24.77%، ولفت إلى أن أكثر من 75% من الحالات المؤكدة هي لرجال وأشخاص في الفئة العمرية بين 45 و59.