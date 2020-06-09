شاهد.. انزلاق طائرة عسكرية أميركية أثناء هبوطها في قاعدة عراقية

قال التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق إن طائرة عسكرية أميركية اصطدمت بجدار أثناء هبوطها في قاعدة التاجي الجوية شمالي بغداد مساء أمس الاثنين، مما أدى إلى نشوب حريق صغير وأضرار في هيكلها.

وأوضح متحدث باسم التحالف في بيان أن الطائرة -وهي من طراز "سي – 130" للنقل والشحن العسكري تخطت مدرج القاعدة واصطدمت بكتل خرسانية، مما أسفر عن إصابة أربعة جنود بجروح.

وشدد البيان على عدم وجود شبهة في وقوف أي جهة معادية وراء الحادث الذي يجري التحقيق فيه.

وكانت وسائل إعلام عراقية ذكرت في وقت سابق أن الطائرة الأميركية تحطمت خلال هبوطها في قاعدة التاجي الجوية شمالي بغداد.

ونشر ناشطون مقطع فيديو من داخل قاعدة التاجي العسكرية يظهر اصطدام الطائرة بجدار القاعدة العسكرية بعد هبوطها.

مسؤول عسكري اميركي: طائرة نقل عسكرية C130 تابعة للتحالف خرجت عن المدرج بعد هبوطها في مطار معسكر #التاجي في #العراق. pic.twitter.com/QGVN1S2R4D — ZaidBenjamin (@ZaidBenjamin5) June 8, 2020

وفي تطور منفصل، أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي مساء أمس الاثنين عن سقوط صاروخ في محيط مطار بغداد.

وقالت الخلية في بيان إن الصاروخ أطلق من منطقة عرب خضير جنوب مطار بغداد، مشيرة إلى أن القوات الأمنية شرعت في عملية تفتيش بحثا عن منفذي الهجوم.

ويوجد في العراق حاليا نحو 4 آلاف جندي أميركي على الأقل منتشرين في عدة قواعد عسكرية في أرجاء البلاد، ويتولون تدريب الجيش العراقي وتقديم المشورة في الحرب ضد تنظيم الدولة.