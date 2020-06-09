زعيم المعارضة الفنزويلية يكشف عن هبوط طائرة تابعة لحفتر بفنزويلا

قال زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو إن طائرة تابعة للواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر هبطت في فنزويلا قبل يومين، وذلك بعد كشف صحيفة وول ستريت جورنال أن واشنطن تحقق في علاقات مشبوهة بين حفتر وكراكاس، وصفقات نفطية غير نظامية يتورط فيها وسطاء إماراتيون.

وفي لقاء برلماني عبر الإنترنت لمنظمة الدول الأميركية، قال غوايدو إن فنزويلا لا علاقة لها بخلاف خارج منطقتها، واتهم نظام الرئيس نيكولاس مادورو بعقد ما وصفها بصفقات الذهب الممزوج بالدماء، وحذر غوايدو من أن ما سماها الصفقات الداعمة للإرهاب العالمي تضر بكل دول المنطقة في القارة اللاتينية.

وكان موقع السفارة الفنزويلية في الولايات المتحدة نشر بيانا أكد فيه وصول حفتر على متن طائرة إلى فنزويلا.

بدورها، نشرت صحيفة وول ستريت جورنال الأسبوع الماضي معلومات حول تحقيقات أميركية بشأن محاولات لإقامة صفقات للنفط بين حفتر وفنزويلا عبر شركة شحن مقرها في دبي.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين وأوروبيين وليبيين قولهم إن الأمم المتحدة وحكومة الوفاق تشاركان في التحقيقات التي تطال شركة شحن بحرية يشتبه في أنها تساعد حفتر على تسويق النفط في البحر المتوسط.

كما نقلت وول ستريت جورنال أن الولايات المتحدة تحقق أيضا في زيارة قام بها حفتر إلى كراكاس للتوسط في صفقات النفط والوقود.