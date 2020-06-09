تعهد بدعم شرعية الوفاق.. أردوغان يتحدث عن استبعاد حفتر وإشادة ترامب بنجاحات تركيا في ليبيا

تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمواصلة دعم حكومة الوفاق الوطني الليبية، وتحدث عن إمكانية استبعاد اللواء المتقاعد خليفة حفتر من المشهد، وأنه ناقش مع نظيره الأميركي دونالد ترامب التطورات المتسارعة في ليبيا.

وقالت الرئاسة التركية في بيان إن أردوغان وترامب بحثا خلال اتصال هاتفي اليوم الاثنين التطورات في المنطقة وفي مقدمتها الأوضاع بليبيا، وجهود مكافحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية.

وذكر البيان أن الرئيسين اتفقا على مواصلة التعاون لتحقيق السلام في ليبيا، ونقل عن أردوغان أنه أبلغ ترامب بأن تركيا هي الداعمة للجهة الشرعية في ليبيا التي تعترف بها الأمم المتحدة، كما نقل عنه قوله إن أنقرة مستمرة في دعم الشرعية دون النظر إلى من يقف وراء حفتر.

وقال الرئيس أردوغان إن ترامب أكد له خلال الاتصال أن تركيا حققت نجاحات في ليبيا.

وفي مقابلة تلفزيونية، اعتبر الرئيس التركي أن بسط حكومة الوفاق الليبية سيطرتها على مناطق مهمة في ليبيا أزعج حفتر الذي يستمد قوته من روسيا، وقال إن الهدف الآن هو السيطرة على مدينة سرت (450 شرق طرابلس) والمناطق المحيطة بها.

وأعلن أردوغان في المقابلة التلفزيونية أنه سيناقش الملف الليبي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في الفترة المقبلة.

من جهته، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالين في مقابلة مع صحيفة "ملت" إن تركيا قد توسع تعاونها مع الحكومة الليبية المعترف بها دوليا بصفقات جديدة في قطاعي الطاقة والتشييد بمجرد انتهاء الصراع في البلاد.