العنصرية بفرنسا.. نقابات وأحزاب ومنظمات تتظاهر ضدها والحكومة تعد بمحاربتها

خرجت في العاصمة الفرنسية باريس ومدن أخرى مظاهرات، تكريما للمواطن الأميركي جورج فلويد وللدعوة إلى محاربة العنصرية في صفوف الشرطة الفرنسية.

ورفع المتظاهرون بساحة الجمهورية في باريس شعارات ضد العنصرية، وتدعو إلى التآخي والتسامح والمساواة بين المواطنين.

ونظمت المظاهرات بدعوة من منظمة "إس أو إس راسيزم" المناهضة للعنصرية، وانضمت إليها نقابات وأحزاب سياسية وجمعيات طلابية ومنظمات غير حكومية عديدة.

وشهدت شوارع باريس في وقت سابق مظاهرات على خلفية مقتل المواطن الأميركي جورج فلويد على يد رجال الشرطة في الولايات المتحدة.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طالب الحكومة بتسريع تقديم اقتراحاتها لتحسين أخلاقيات عمل الشرطة.

وأعلن وزير الداخلية الفرنسية كريستوف كاستانير أمس أنه لا مكان للعنصرية في صفوف الشرطة، ووعد بمعاقبة أي رجل أمن يشتبه في أنه تصرّف تصرفا عنصريا.

وقال كاستانير إنه "سيتم النظر بشكل منهجي" في الوقف عن العمل إذا كان هناك اشتباه في فعل أو خطاب عنصري ارتكبه شرطي، معلنا التخلي عن طريقة القبض على شخص "من رقبته"، وتسمى "الخنق".

وأعلن الوزير أنه "لن يتم تدريسها بعد الآن في مدارس الشرطة والدرك، إنها طريقة تنطوي على مخاطر".