ينطلق الأربعاء.. العراق يستعد لحوار صعب مع أميركا وجدل بشأن وفده المفاوض

أكد العراق إكمال الاستعدادات لخوض الحوار الإستراتيجيّ مع الولايات المتحدة المقرر إجراؤه بعد غد الأربعاء، بشأن مستقبل وجود القوات الأميركية بالبلاد وآفاق العلاقات المستقبلية بين البلدين، في حين يدور جدل بشأن تشكيلة الوفد العراقي المفاوض وقدرته على إدارة الحوار بنجاح مع الجانب الأميركي.

وقال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين خلال لقائه مع السفير الأميركي لدى بغداد ماثيو تولر إن "هذه الجولة من الحوار محطة مُهمّة من شأنها تأطير الأولويات لدى بغداد وواشنطن"، مُشدّدا على ضرورة الاستمرار بالتطوير الإيجابي لمختلف أوجه التعاون الثنائيّ المُتميّز.

وتعليقا على هذا الحوار، قال وزير الخارجية العراقي الأسبق هوشيار زيباري على موقع تويتر إن وفد التفاوض الأميركي أقوى وأكثر خبرة بكثير من نظيره العراقي، وطالب بمعالجة هذا التفاوت من خلال فريق متكافئ يعين لهذه المفاوضات التي وصفها بالمهمة والجدية.

US negotiating team with #Iraqi team on #US –#Iraq Strategic dialogue is much stronger & more professional than our #Iraqi colleagues. This disparity need to be addressed & should have an equal parity. This is a very serious negotiating issue.

— Hoshyar Zebari (@HoshyarZebari) June 6, 2020