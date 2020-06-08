مقال في غارديان: العنصرية في أميركا ليست استثناء.. إنها القاعدة

تقول الكاتبة نسرين مالك إن العنصرية في الولايات المتحدة ليست الاستثناء، بل إنها القاعدة، وتنتقد أولئك الذين يعتقدون أن الفضيلة الأميركية يمكنها أن تسود عبر وحشية الشرطة وسوء معاملة السود والأقليات.

وتشير إلى أن عملية إلقاء الشرطة القبض على مراسل "سي إن إن" الأسود على الهواء مباشرة الأسبوع الماضي أثناء تغطيته للاحتجاجات في مينيابوليس، قوبل بإدانة كبيرة واستهجان.

وتشير في مقالها بصحيفة غارديان البريطانية إلى أن صحيفة واشنطن بوست الأميركية وصفت تلك الحادثة بأنها علامة على التفكك الأميركي، وأن رئيس مجموعة الحريات المدنية وصفها بأنها "مشهد بائس"، مضيفا أن الحادثة لقيت انتقادات واسعة في وسائل التواصل الاجتماعي.

وتقول الكاتبة إن الكثير من الأشياء التي لا ينبغي لها أن تحدث في الولايات المتحدة، ما انفكت تحدث بازدياد، فها هم المتظاهرون السلميون يتعرضون للغاز المدمع، وها هو الرئيس الأميركي دونالد ترامب يهدد بإطلاق العنان للقوات المسلحة لقتل وقمع المحتجين.

دولة بوليسية

وتضيف الكاتبة أن الولايات المتحدة طالما كانت بوليسية بالنسبة للسود والأقليات، وأن القانون لا يحمي سوى البيض، مشيرة إلى أن أميركا كانت هكذا على الدوام وأن ما هو مختلف حاليا، هو أنها لم تعد تشعر بالحاجة إلى إخفاء طبيعتها الحقيقية.

وتقول إنه منذ أن أصبح ترامب رئيسا ما انفك الأميركيون يقارنون حال بلادهم بالدكتاتوريات العربية. وتشير الكاتبة إلى كيفية استغلال الولايات المتحدة للسود ومعاملتهم كالعبيد منذ تأسيس البلاد وإلى استغلالهم على نطاق واسع ومعاملتهم بوحشية، حيث كانت العبودية تعتبر سمة من سمات الحضارات الناجحة.

العداء العنصري

وتعود الكاتبة إلى الوقت الحالي وتقول إن الأميركيين السود يموتون بنسبة أعلى جراء فيروس كورونا، وإنهم يتعرضون للقتل على أيدي الشرطة بينما لا يتعرض الجناة للمحاكمة، وإن الرئيس ترامب يستغل العداء العنصري في البلاد.

وتختتم الكاتبة بأن سفك الدماء وقمع الشرطة للمحتجين وحرمان السود من حقوق الإنسان، أمور تمثل قاعدة مطردة في الولايات المتحدة وليست استثناء.