كورونا.. منظمة الصحة العالمية تحذر من تزايد العدوى ونيويورك وموسكو تخففان القيود

اعتبرت منظمة الصحة العالمية الاثنين أن الوضع العالمي لوباء كورونا يزداد سوءا، محذرة من رفع القيود، في حين بدأت سلطات نيويورك وموسكو تخفيف القيود، كما رفعت تونس حظر التجول.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبريسوس -خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت في جنيف- "رغم أن الوضع في طور التحسن في أوروبا، فإنه يزداد سوءا عالميا".

وأضاف أنه بعد مرور ما يزيد على ستة أشهر على تفشي الوباء، فليس هذا هو الوقت المناسب لأن تخفف أي دولة جهودها لمكافحته.

وقال كبير خبراء الطوارئ لدى المنظمة مايك رايان إن وتيرة العدوى في دول أميركا الوسطى ما تزال في تصاعد، معتبرا أن هذا "وقت مثير للقلق الشديد"، ودعا إلى دعم دولي للمنطقة.

بدورها، قالت عالمة الأوبئة بالمنظمة ماريا فان كيرخوف إن اتباع "منهجية شاملة" أمر ضروري في أميركا الجنوبية، مضيفة "لم نقترب بعد من نهاية هذا الوباء".

من جهة أخرى، قالت وكالة الأدوية الأوروبية إنها تلقت طلبا من شركة الأدوية الأميركية جيلياد ساينسز للموافقة على دوائها المضاد للفيروسات ريمديسيفير كعلاج محتمل في أوروبا، حيث سيتم اختباره قبل إصدار رأي بشأنه في غضون أسابيع.

وفي دراسة نشرها علماء من جامعة إمبريال كوليدج لندن، قالوا إن إجراءات العزل العام التي طبقت في أوروبا حالت دون وفاة أكثر من ثلاثة ملايين شخص، وإصابة ما بين 12 و15 مليونا في 11 دولة.

معبد في الهند يفتح أبوابه اليوم (غيتي)

رفع القيود

ورغم التحذيرات السابقة، بدأت مدينة نيويورك المرحلة الأولى من العودة للنشاط الاقتصادي بعد أسابيع من الإغلاق، حيث سُمح باستئناف الأعمال جزئيا في قطاعات الإنشاءات والتصنيع والزراعة والصيد والبيع بالجملة والتجزئة، وفتح وسائل النقل العام لاستيعاب آلاف العمال.

وأيضا، قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين إن الروس الذين يحتاجون إلى العمل أو الدراسة أو الرعاية للأقارب في الخارج سيسمح لهم باستئناف السفر الدولي للمرة الأولى منذ أواخر مارس/آذار الماضي، معلنا أنه سيتم تخفيف بعض القيود.

وقالت وكالة تاس إن الحكومة ستلغي نظام المرور الرقمي للسكان ونظام العزل الذاتي، مشيرة إلى أن سكان موسكو سيتمكنون من الخروج للتنزه، وسيتم السماح للمطاعم والمقاهي في موسكو بفتح شرفاتها الصيفية في 16 يونيو/حزيران الجاري، مع أن عدد الإصابات في روسيا تجاوز 476 ألفا.

وبدأت بريطانيا فرض حجر صحي لمدة أسبوعين على كافة الأشخاص الوافدين للبلاد، مبررة ذلك بمنع موجة جديدة من تفشي الوباء، إلا أن بعض القطاعات التجارية والاقتصادية حذرت من تضررها الشديد.

أما في الهند، ففتحت مراكز التسوق والمعابد أبوابها بعد إغلاق عشرة أسابيع، رغم الارتفاع اليومي القياسي في حالات الإصابة، الذي وصل إلى 9983 اليوم.

الدول العربية

ونقلت رويترز عن مصادر مطلعة أن السعودية تدرس الحد بشدة من أعداد الحجاج هذا العام، لتسمح "بأعداد رمزية فقط"، مع فرض قيود تشمل حظر الحجاج الأكبر سنا وإجراء فحوص إضافية، في حين يضغط بعض المسؤولين من أجل إلغاء الحج.

علما أن الموسم الماضي بلغ عدد الحجاج 2.6 مليون، في حين تهدف خطة الإصلاح الاقتصادي لولي العهد محمد بن سلمان إلى زيادة عدد الحجاج والمعتمرين، ورفع الإيرادات إلى 50 مليار ريال (13.32 مليار دولار) بحلول عام 2030.

وقالت وزارة الصحة السعودية إنها سجلت 34 وفاة، و3 آلاف و369 إصابة بالفيروس اليوم.

من جهته، أمر الرئيس التونسي قيس سعيد برفع حظر التجول المفروض منذ مارس/آذار الماضي، مرجعا القرار إلى النجاح في السيطرة على الوباء، حيث تم فتح المتاجر والأنشطة التجارية والمساجد والمقاهي والفنادق.

وأكدت مديرة المرصد الوطني للأمراض المستجدة في تونس إنصاف بن علية عدم تسجيل إصابات خلال الأيام الخمسة الماضية، لكنها حذّرت من إمكانية عودة موجة ثانية للفيروس الخريف القادم، داعية التونسيين إلى ضرورة الالتزام بالتباعد الجسدي والابتعاد عن التجمعات.

وفي مصر، قالت مصادر طبية للجزيرة إن سبعة أطباء توفوا بسبب كورونا خلال 24 ساعة الماضية، في حين أعلنت نقابة الأطباء وفاة اثنين من كبار الأطباء. علما أن النقابة طالبت مرارا وزارة الصحة بتوفير معدات الحماية للطواقم الطبية.

أما في اليمن، فقال وزير الصحة التابع للحوثيين طه المتوكل إن الأمم المتحدة غائبة عن جهود مكافحة كورونا في اليمن شمالا وجنوبا، وإن تصريحات مسؤوليها منفصلة عن الواقع، وفيها رغبة في الحصول على الأموال، مؤكدا أن نسبة الوفيات قليلة جدا، وذلك بعدما أعلنت المنسقة الأممية في اليمن ليز غراندي أن نسبة الوفيات بكورونا تصل إلى 20%.

وفي الأردن، التقى الملك عبد الله عددا من الكتاب والصحفيين، وقال إن "كورونا غيّرت العالم، ومفهوم إعادة ضبط العولمة الذي تحدثت عنه مؤخرا يعني أننا نعيش في عالم جديد، ولا بد من تعاون الدول في ما بينها".

وأشار الملك إلى نجاح الأردن في الحفاظ على مستوى منخفض من الإصابات، محذرا من "التخلي عن الإجراءات الوقائية"، حيث تشير الإحصاءات إلى تسجيل 831 إصابة وتسع وفيات فقط.

وأعلنت الجزائر تسجيل 8 وفيات بكورونا و111 إصابة، في حين رصد الصومال وفاة واحدة و34 إصابة، أما العراق فرصد 24 وفاة، وألفا و115 إصابة بالفيروس.

كما أعلنت الكويت تسجيل 5 وفيات و662 إصابة، في حين سجلت قطر 3 وفيات وألفا و368 إصابة بالفيروس.

الوضع العالمي

عالميا، تخطت منذ أمس حصيلة الإصابات سبعة ملايين، ففي الولايات المتحدة وحدها هناك نحو مليوني إصابة، بينها 110 آلاف و514 وفاة.

وفي البرازيل التي تحتل المرتبة الثانية عالميا، تنشر السلطات البرازيلية منذ عدة أيام معطيات متضاربة، وبشكل متأخر عن الوفيات والإصابات، مما دفع المعارضة لاتهام الرئيس اليميني جاير بولسونارو بالسعي إلى "إخفاء" المعطيات.

وفي تغريدات جديدة على تويتر، حمّل الرئيس بولسونارو حكّام الولايات ورؤساء البلديات مسؤولية تفشي الوباء، وأوضح أن حكومته خصصت مئات المليارات لتقليص معدلات البطالة ومكافحة كورونا.

وسجلت البرازيل حتى الآن 685 ألفا و427 إصابة، توفي منهم 37 ألفا و312.

وفي أوروبا، حيث يتواصل رفع إجراءات العزل، سجّلت بولندا زيادة حادة مع 1151 إصابة جديدة.

وتجاوزت باكستان اليوم عتبة 100 ألف إصابة، بعدما تجاوزت الوفيات الأحد عتبة الألفين.

أما في إيران، فحثت السلطات على المزيد من إجراءات التباعد خشية موجة جديدة من العدوى، مع تسجيل 2043 إصابة، و70 وفاة جديدة.