كاتب أميركي يتساءل: هل يتعلم محمد بن سلمان من أخطائه؟

رأى الكاتب بوبي غوش أن على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان المسارعة لإصلاح أخطائه كي يتمكن من مواصلة الحكم، فبلاده تمر بأزمة خانقة مع اندلاع "حرب نفطية" وجائحة كورونا، وقد يكون من الصعب على حلفائه مواصلة دعمه مع تزايد الحنق الشعبي ضد رؤيته الاقتصادية.

وفي تقرير نشره موقع "بلومبيرغ" الأميركي، بدأ الكاتب بوبي غوش قائلا، "بوضع يده على قلبه -وهي حركة شائعة بين أمراء الشرق الأوسط وعامة الناس- قد يعترف ولي العهد محمد بن سلمان بأنه يتحمل المسؤولية نفسها تجاه ما آلت إليه حالة الاقتصاد السعودي، بقدر ما تتحمله جائحة فيروس كورونا".

وأضاف الكاتب أن "حربه النفطية" التي اندلعت في وقت غير مناسب ضد روسيا وأزمة كورونا هما اللتان تركتا المملكة تواجه أكبر انكماش حاد منذ جيل، ما يرجح أن يضطر ولي العهد لإجراء تخفيضات عميقة في خطته "رؤية 2030".

ورأى غوش أن هدف الخطة الأساسية للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية هو إبعاد السعودية عن اعتمادها على الهيدروكربونات وخلق مزيد من الفرص للمؤسسات الخاصة. ولكن بعد مرور أربعة أعوام، لا تزال أكثر من 60% من الإيرادات الحكومية متأتية من النفط.

وذكر الكاتب أن محمد بن سلمان أمر باتخاذ تدابير تقشف، لكنها ستزيد من حدة التباطؤ الاقتصادي عن طريق الحد من الاستهلاك وعرقلة القطاع الخاص، ما سيؤدي إلى تفاقم مشاعر الإحباط لدى العاطلين عن العمل الذين وُعدوا بفرص للازدهار بفضل رؤية الأمير.

وتأتي الحقائق القاسية التي تواجه الحاكم الفعلي للمملكة على رأس قائمة المشاكل التي خلقت له الصعوبات منذ أن ذاق طعم السلطة. فبينما يستعد بن سلمان لتوجيه بلاده خلال فترة ما بعد الوباء، تعتمد فرصه في الحكم على قدرته على إزالة الأضرار التي خلقها بنفسه، حسب قول الكاتب.

وأضاف غوش أنه بالرغم من صغر سن بن سلمان وعناده، فقد أظهر قدرة محدودة على تغيير طرقه، لكن عليه أن يدرك أنه لم يعد بإمكانه اعتبار العلاقة مع أميركا أمرا مفروغا منه، إذ أجبرته مكالمة قاسية من الرئيس دونالد ترامب في أبريل/نيسان على إنهاء حرب النفط، كما عليه أن يستعد لاحتمال تغيير حاكم البيت الأبيض، إذ يبدو أن المرشح الديمقراطي جوزيف بايدن يميل إلى إصلاح العلاقات مع إيران.

على بن سلمان ألا يعول كثيرا على دعم ترامب

العلاقات الإقليمية

وأشار الكاتب إلى أن النتيجة الطبيعية لفقدان الدعم الأميركي غير المحدود هي الحاجة إلى أصدقاء بالجوار، لكن العلاقات مع اليمن وقطر معادية، ومع عُمان والعراق فاترة، وعلى بن سلمان إصلاحها.

وقال غوش أيضا إنه "من السهل رفع الحصار المفروض على قطر، الذي ربما كان أكبر خطأ فادح في السياسة الخارجية لولي العهد"، مضيفا أن عليه "مقاومة المحرك الرئيسي لهذا العداء، وهو ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد".

كما تطرق الكاتب لقصة مقتل الصحفي جمال خاشقجي، التي لم يتخلص بن سلمان من تبعاتها، وإلى إدانة الدول الأوروبية لجهود صندوق الثروة السعودي لشراء نادي كرة القدم الإنجليزي نيوكاسل يونايتد، ما يثبت أن جهود ولي العهد لتلميع صورته تأتي بنتائج عكسية.

وفي قمة مجموعة العشرين التي عقدت في أوساكا الصيف الماضي، أنقذ ترامب صديقه بن سلمان من خلال الإشادة بقيادته "المدهشة"، وتجاهل الدعوات لمحاسبته على مقتل خاشقجي. لكن هذه العلاقة تدهورت لاحقا، ومن الصعب أن ينقذه ترامب مرة أخرى من الإحراج.

ناشطون في إسطنبول يتهمون بن سلمان بالمسؤولية المباشرة عن قتل خاشقجي (رويترز)

اعتقال الناشطين

وإذا كان بإمكان الأمير ترويض وسائل الإعلام وتخويف المنتقدين على الصعيد المحلي، فهو يواجه تحديا جديدا في كيفية المحافظة على شعبيته مع فرضه الإجراءات التقشفية، بينما ما زال القادة يعيشون حياة الترف، وقد يتساءلون لماذا يحاول صندوق الثروة السيادي شراء نادٍ إنجليزي بدلا من إنقاذ القطاع الخاص السعودي؟!

أيضا يزداد خنق المعارضة وسجن الناشطين الاجتماعيين وتقييد المنابر الإعلامية، بينما يضغط المشرعون الأوروبيون على السعودية للإفراج عن الأمير سلمان بن عبد العزيز، بالتوازي مع جهود دبلوماسية لإطلاق سراح أقارب المسؤول في جهاز الاستخبارات السابق سعد الجبري.

وإذا كان بن سلمان قد علّق العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع كندا بسبب الإعراب عن قلقها بشأن اعتقال النشطاء السعوديين، فلن يتمكن من فرض قيود على أوروبا، بحسب الكاتب.

ونوّه الكاتب بأن السخط الشعبي على الصعيد المحلي لن يؤدي إلى اندلاع ثورة، فسيطرة محمد بن سلمان على جهاز أمن الدولة يجعل موقفه منيعا بالفعل. ولكن مع استمرار نظام التقشف، سيصعب عليه الحفاظ على صورته كأمير شعبي في الداخل. وينطبق الشيء نفسه على صورته كمصلح في الخارج.

وخلص غوش للقول إنه لا يمكن لولي العهد التهرب من الأضواء لفترة طويلة، وسوف يتطلع السعوديون الذين يحاولون التكيف مع عالم ما بعد الجائحة إلى أميرهم لإرشادهم خلال أصعب فترة في تاريخ بلادهم الحديث، وسيوجّه العالم أنظاره له لمعرفة ما إذا كان بإمكانه إنقاذ نفسه.