رغم بشارة النبي.. دار الإفتاء المصرية تصف فتح القسطنطينية بالاحتلال ثم تتراجع

أثارت دار الإفتاء المصرية غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عندما وصفت الفتح الإسلامي لمدينة القسطنطينية (إسطنبول) بالاحتلال العثماني.

وقال المؤشر العالمي للفتوى التابع لدار الإفتاء في بيان نشره على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك "إن العثمانيين احتلوا إسطنبول عام 1453، وحولوا كنيسة أيا صوفيا إلى مسجد، بعد 916 سنة من اعتمادها كنيسة، وعام 1934، تحولت إلى متحف بموجب مرسوم صدر في ظل الجمهورية التركية الحديثة".

وهاجم البيان رغبة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إعادة أيا صوفيا إلى مسجد، مؤكدة أنه (أي أردوغان) يستخدم حاليا ورقة المساجد لكسب مؤيدين له من "المتشددين" في الانتخابات.

وأثارت تصريحات دار الإفتاء المصرية ردود فعل ساخطة في مواقع التواصل الاجتماعي، وانتقد مغردون تحولها إلى أداة في أيدي السلطات لتشويه الحقائق ومهاجمة الدولة العثمانية والفتوح الإسلامية بسبب الخلاف السياسي الحالي بين القاهرة وأنقرة.

وبعد ساعات اضطرت دار الإفتاء لكتابة منشور جديد تراجعت فيه عن وصف فتح القسطنطينية بالاحتلال، لكنها ظلت على حالها في التدخل بالسياسة لمسايرة السلطة المصرية في انتقاد تركيا ورئيسها.

أكدنا مرارا وتكرارا بالوثائق والمؤشرات والأدلة أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يواصل استخدام سلاح الفتاوي لتثبيت… تم النشر بواسطة ‏دار الإفتاء المصرية‏ في الاثنين، ٨ يونيو ٢٠٢٠

من جانبه، رد الشيخ محمد الصغير وكيل اللجنة الدينية بالبرلمان ومستشار وزير الأوقاف السابق على بيان دار الإفتاء قائلًا "المغالطة الكبرى في هذا البيان يتمثل في وصفه فتح القسطنطينية بالاحتلال، وهذه مغالطة قبيحة وفجة لحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي بشر بفتح القسطنطينية في أكثر من حديث، منها قوله عليه السلام: أول جيش يغزو مدينة هرقل (أي القسطنطينية) مغفورٌ له".

بشر رسول اللهﷺ بفتح القسطنطينية مرارا ووصف ذلك بأجمل الأوصاف"لتفتحن القسطنطينية فلَنِعمَ الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش"رواه أحمد

وغير السلطان محمد بن مراد اسمها إلى #إسلامبول وعرف بعدها بمحمد الفاتح

ثم تأتي دار الإفتاء بمصر لتصف ذلك كله بالاحتلال العثماني تقربا إلى الشيطان — د. محمد الصغير (@drassagheer) June 7, 2020

وأشار الشيخ في تغريدة على حسابه بموقع تويتر إلى ما ورد في مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم- نكتب، إذ سأله بعضهم: أي المدينتين تفتح أولًا قسطنطينية أو رومية (روما الإيطالية بلغة العصر) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة هرقل تفتح أولًا.

دار الإفتاء المصرية تحولت إلى قسم من أقسام الشرطة، وتركت مسائل الفقه وتفرغت لقضايا السياسة، والدليل أنها لا تهتم إلا ب #تركيا دون بقية بلاد المسلمين ومرصدها لا يرى إلا الرئيس #أردوغان دون غيره من الزعماء، وما يصدر عنها في هذا الصدد لا يمت إلى الفقه أو الفتوى بصلة، ولا يساوي بصلة. pic.twitter.com/7D0gscIJRt — د. محمد الصغير (@drassagheer) June 7, 2020

واستطرد د. الصغير "مرصد الفتوى في مصر مهتم بالجانب التركي، حتى فيما لا يخص الفتوى ولا العلم، فتحدث سابقًا عن مسلسل تركي وأحداث فنية تركية، إلا أن البيان الجديد أشبه بالتقارير الأمنية".

ومن ناحية أخرى تساءل مغردون إذا كانت دار الإفتاء تعتبر فتح القسطنطينية احتلالا، فهل ستخرج قريبا لتعلن أن فتح مكة ومصر والشام والعراق كان احتلال عربيا.

بينما علق آخرون بلهجة ساخرة قائلين "لم يتبق سوى الاعتذار لكفار قريش عن هدم المعالم الأثرية (الأصنام) حول الكعبة، يوم احتلال (فتح) مكة".

لم يتبقَ سوى الاعتذار لكفار قريش عن هدم المعالم الأثرية حول الكعبة.. يوم "احتلال" مكة⁦‼️⁩🤔#محمد_الفاتح

منقول — Ahmad Abo Momen (@AhmadabdAllha1) June 8, 2020

دار الإفتاء السيسية : فتح القسطنطينية احتلال !!! وفتح مصر ؟ وفتح بيت المقدس ؟ وفتح المدائن ؟ وفتح بلاد الشام ؟ وفتح بلاد السند ؟ وفتح الأندلس ؟ في انتظار جواب سماحة الحاخام الأكبر والحبر الأعظم — د.حذيفة عبدالله عزام (@Drhuthaifaabdu) June 7, 2020

— النبي محمد صلى الله عليه وسلم : ل"تفتحن" القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش — دار إفتاء السيسي : “احتل” العثمانيون اسطنبول عام 1453 !

الرسول يسميه في البشرى التي يحفظها كل المسلمين فتحا

والسيسي ودار إفتاء تسميه احتلالا — عبدالعزيز مجاهد|Abdulaziz Mujahed (@elmogahed02) June 7, 2020

كلام #دار_الافتاء_المصرية عن ان فتح القسطنطينية احتلال، يوحي بأن كل الفتوحات الاسلامية ايضا كانت احتلالاً، حتى فتح مصر والشام، وهذا يعيدنا الى اهم سؤال وهدف الانقلابيين من العسكر ومن تحالف معهم في ٣٠ يونيو: هل فعلا مشكلتهم الحقيقية مع الاخوان أم مع الاسلام نفسه؟ — المجلس الثوري المصري (@ERC_egy) June 8, 2020

طيب خلوا شويه للدجال .. الراجل على ما يطلع يمكن ما يلاقيش حاجه يعملها يقوم يرجع تاني.. ميصحش كده ياعم الشيخ!#فتح_القسطنطينية#دار_الإفتاء_المصرية pic.twitter.com/unuiMpeenb — راشد المهندي (@ralmuhanadi) June 7, 2020

#فتح_القسطنطينية والذي بشر به المصطفى صلى الله عليه وسلم أصبح إحتلالا؟!!! #دار_الافتاء_المصرية أقصد السيسية — Mhand Amari (@AmariMhand) June 8, 2020

#فتح_القسطنطينية

إذا كان فتح القسطنطينية من قبل السلطان محمد الفاتح احتلالا فنعم الاحتلال هو — هشام الخطاب (@hesham19572013) June 8, 2020

إذا كان فتح القسطنطينية احتلالاً عثمانيًا فماذا عن فتح مكة المكرمة وفتح مصر وفتح بيت المقدس؟!

الحقيقة أن فتوى #دار_الافتاء_المصرية باعتبار فتح القسطنطينية احتلالاً لا تختلف عن فتوى الحوثيين بشأن الزكاة والخمس، كلاهما عملية توظيف رخيصة للفتوى لأغراض سياسية. — محمد الأحمدي Mohammed alahmadi (@alahmadiyem) June 8, 2020

#دار_الافتاء_المصرية صدق رسول الله وكذبتم.

سيدنا النبي قال ستُفتح #القسطنطينية مقالش هتُحتل.

فتح القسطنطينية لو إحتلال فبالتالي فتح عمرو بن العاص لمصر إحتلال. أنتوا بقيتوا أداة قذره بيستخدمها الحكومه في تغيب الشعب أكتر وأكتر،،، إتقوا الله في دينكم.

حسبنا الله ونعم الوكيل. — Khaled Khaboor (@Khaboor74) June 8, 2020