مع استمرار انهيار الليرة.. مظاهرات جنوب سوريا تندد بالغلاء والنظام

قالت مصادر للجزيرة إن محافظتي السويداء ودرعا جنوبي سوريا شهدتا مظاهرات احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي تمر بها البلاد، حيث تشهد العملة الوطنية (الليرة) انهيارا غير مسبوق مقابل الدولار.

وأكدت المصادر أن المتظاهرين طالبوا النظام السوري بتحمل مسؤولياته لمواجهة تردي الأوضاع وارتفاع أسعار السلع الأساسية، كما طالب البعض بإقالة الحكومة بسبب فشلها في حل المشاكل الاقتصادية التي تواجهها البلاد، على حد قولهم.

وسبق أن شهدت محافظة السويداء خلال الأشهر الماضية عشرات الاحتجاجات التي رُددت فيها هتافات ورُفعت شعارات مناوئة للنظام.

وأظهرت المقاطع المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي عشرات الأهالي يجوبون شوارع مدينتي طفس (درعا) والسويداء.

يشار إلى أن الليرة شهدت انهيارًا كبيرًا خلال الأيام القلية الماضية، خصوصًا مع اقتراب تطبيق قانون العقوبات الجديد على النظام السوري المعروف باسم قيصر.