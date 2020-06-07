كورونا.. 100 ألف إصابة في السعودية وتخفيف للقيود حول العالم

ما زال وباء كورونا ينتشر عالميا، حتى تجاوزت الإحصاءات حاجز 7 ملايين مصاب و400 ألف وفاة. أما في المنطقة العربية فتخطت الإصابات في السعودية 100 ألف، في وقت تحاول معظم الدول تخفيف القيود لإنعاش اقتصاداتها.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 3045 حالة إصابة جديدة بالمرض اليوم الأحد مما رفع العدد الإجمالي إلى 101.914، وبلغ مجمل الوفيات 712، وذلك بعدما تخطى العدد اليومي للإصابات الجديدة حاجز الثلاثة آلاف للمرة الأولى أمس.

وكانت السلطات أعلنت الجمعة إعادة تشديد الإجراءات الاحترازية الصحية في جدة بوابة المسافرين لأداء مناسك العمرة والحج، لمدة 15 يوما لوقف تفشي الفيروس.

وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3 وفيات، وألف و365 إصابة، إضافة إلى ألف و811 حالة تعاف.

وفي الإمارات، قالت وزارة الصحة إنها سجلت وفاة واحدة و276 إصابة، إضافة إلى شفاء 745.

كما سجلت الكويت 10 وفيات و717 إصابة، في حين أصدرت وزارة الأوقاف قراراً بإعادة فتح المساجد بدءا من الأربعاء المقبل، تزامنا مع إعلان خطة من ثلاث مراحل لاستئناف حركة نقل الركاب جوا.

أما في سلطنة عمان فأعلنت وزارة الصحة تسجيل 866 إصابة، في حين أعلنت البحرين تسجيل 18 إصابة و412 حالة تعاف.

وفي لبنان، الذي يشهد مظاهرات ضد تردي الوضع الاقتصادي، أعلنت وزارة الصحة تسجيل وفاة واحدة، و11 إصابة.

من جهة أخرى، قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة في العراق تمديد حظر التجوال الشامل للأسبوع الثالث على التوالي بعد ارتفاع أعداد المصابين والمتوفين، مما أثار غضب المتضررين من الإجراءات لاعتمادهم على الأجر اليومي في أعمالهم.

أما في الشمال، فقال وزير الصحة في حكومة إقليم كردستان العراق سامان برزنجي إن الفيروس خرج عن السيطرة وينذر بحدوث كارثة إنسانية كبيرة، حيث تتزايد أعداد الإصابات بسرعة حتى وصلت إلى أكثر من ألف و200 إصابة.

وفي مصر، أفادت نقابة الأطباء أن الدكتور يوحنا لطفي صادق توفي متأثرا بإصابته، ليصل عدد الأطباء الذين توفوا بالفيروس خلال 24 ساعة إلى 9، بحسب ما أفادت مصادر للجزيرة.

أما في الجزائر، فأعلنت وزارة الصحة تسجيل 104 إصابات حديدة، متراجعة بـ 11 إصابة عن اليوم السابق، في حين بدأت الحكومة تخفيف إجراءات الحجر الصحي والسماح باستئناف بعض الأنشطة التجارية والعمل في ورشات البناء.

وبدورها، أعلنت تونس عدم تسجيل أية إصابة لليوم الرابع على التوالي، في وقت رصدت المغرب 26 إصابة، وليبيا 17.

إحصاءات دولية

على الصعيد الدولي، ما زالت الولايات المتحدة متصدرة قائمة الدول المتضررة، حيث تخطت الوفيات 110 آلاف حالة، وبلغ عدد المصابين نحو المليونين، في وقت تثير الاحتجاجات ضد العنصرية مخاوف من تزايد العدوى.

وجاءت البرازيل في المرتبة الثانية بـ 676 ألفا و494 إصابة، تبعتها روسيا بـ 467 ألفا و673.

وحلت إسبانيا في المرتبة الرابعة بـ 288 ألفا و390، ثم بريطانيا بـ 284 ألفا و868.

وقالت الحكومة الفرنسية إن إجمالي الوفيات زاد 13 وفاة ليصل إلى 29155 حالة.

وسجلت إيطاليا 53 وفاة جديدة اليوم، مقابل 72 في اليوم السابق، و197 إصابة نزولا من 270 في اليوم السابق.

وتواصل عدة دول أوروبية تخفيف القيود، لا سيما في الدانمارك التي ستفتح المسابح وصالات الرياضة غدا، وأيرلندا التي ستفتح كافة متاجرها باستثناء المراكز التجارية، وبريطانيا التي ستفتح دور العبادة والمتاجر "غير الأساسية".

أما في كندا، فارتفع عدد الوفيات بنسبة 0.9% إلى 7773 حالة من 7703 أمس، وهو ما يعد دليلا آخر على أن الأسوأ فيما يتعلق بالجائحة قد انقضى، كما ارتفع عدد الإصابات إلى 95057، تزامنا مع إعادة فتح الاقتصاد وتخفيف القيود.

وتعاني المكسيك أيضا من انتشار الوباء، حيث وصلت عدد الإصابات إلى 113 ألفا، توفي منهم أكثر من 13 ألفا.