مقال في الإندبندنت: ترامب يعتقد أن الجيش يدعمه.. لكن هناك مفاجأة بانتظاره

يرى الكاتب روبرت فيسك أن لا مشكلة في الولايات المتحدة فيما يختص برغبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في استخدام الجيش لوقف الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد، لأن وزارة الدفاع (بنتاغون) تمسك بزمام الأمور.

ويشير الكاتب في مقال نشرته صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إلى أن وزارة الدفاع لن تنجر وراء تنفيذ رغبة ترامب المحتملة في استخدام الجيش أو القوات الجوية ضد الشعب الأميركي لفض الاحتجاجات الراهنة في أنحاء البلاد.

ويقول إن هناك شيئا واحدا يهم أي حكومة أو رئيس وزراء أو رئيس عندما يرغب في شن حرب، وهو ليس ما يراه جنرالاته الحاليون والسابقون، وإنما هل سيؤيده جيشه في خطوته هذه أم لا؟

ويضيف أن هذه القاعدة تنطبق على الحال في الشرق الأوسط، حيث يقوم الجيش إما بتعيين الرئيس، أو بأن يصبح جزءا من النخبة الرئاسية، أو أن يقاتل لأن البديل الموجود للرئيس أسوأ.

الجنود السود

ويرى فيسك أن الملوك والأمراء في العالم العربي هم الجيش، وأن الشيء نفسه ينطبق على رؤساء وزراء إسرائيل تقريبا.

ويضيف أن معظم أفراد الحرس الوطني الأميركي الذين تم تجنيدهم عام 2017 كانوا من السود، وأن 16% كانوا من أصل إسباني، ويتساءل: هل سيذهب هؤلاء إلى "ساحة المعركة" لإطلاق الرصاص على المتظاهرين السود وقتلهم؟

ويرى الكاتب أن أفراد وحدات الحرس الوطني الأميركي على درجة من الذكاء، وأنهم لن يعتدوا على المتظاهرين المحتجين على مقتل جورج فلويد على أيدي الشرطة في مينيسوتا.

صمت الجنرالات

ويضيف فيسك أن الجنرالات يميلون إلى الصمت حتى التقاعد، ويقول إن الجنرال جيمس ماتيس يكتشف الآن فقط أن ترامب يشكل تهديدا للدستور، ولكنه سبق أن تجاهل القصف الأميركي لحفل زفاف في شرقي العراق عام 2004 الذي أدى إلى مقتل 42 مدنيا بينهم 11 امرأة و14 طفلا، ونفى ذلك وقال إنه لم ير الصور.

ويتساءل الكاتب: كيف يجرؤ ترامب على اختيار الجيش الأميركي لأغراض سياسية؟ مشيرا إلى أن وزير الدفاع مارك إسبر رفض الفكرة.

كما يشير إلى أن حرب فيتنام لم تنته برغبة القادة الأميركيين، ولكن لأن الجنود الأميركيين أنفسهم لم يريدوا الاستمرار في القتال، ويقول إن الأمر اليوم سيكون متروكا في النهاية للحرس الوطني وزملائهم المجندين إذا تمكن ترامب من جرهم إلى اتخاذ قراراتهم الخاصة بشأن الانضمام إلى "ساحة المعركة" ضد شعبهم.

وأما بشأن الشرطة الأميركية، فيقول فيسك إن وحشيتها تذكّره بوحشية الشرطة الإسرائيلية ومعاملتها القاسية للفلسطينيين.

السود الضحية

ويعرب الكاتب عن خشيته من أن يبقى السود في أميركا ضحية لصناع القرار، ويقول إن الجنود هم من سيتخذون القرار في نهاية المطاف.

ويضيف أن العسكر هم من يحمون الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمساعدة أميركا، وأن العسكر أيضا هم الحماة النهائيون للرئيس السوري بشار الأسد بمساعدة روسيا.

ولكن فيسك يتساءل: من سيحمي ترامب إذا بدأت دكتاتوريته السينمائية تأخذ شكلا واقعيا؟