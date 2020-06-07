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سياسة|سودان

طفا على السطح.. انقسام داخل تجمع المهنيين السودانيين "يهدد" دعم حكومة حمدوك

القيادي في تجمع المهنيين السودانيين محمد الأصم
القيادي في تجمع المهنيين السودانيين محمد الأصممواقع التواصل الإجتماعي
7/6/2020

قال قادة بارزون في تجمع المهنيين السودانيين -خلال مؤتمر صحفي- إن هناك خلافات باتت تهدد دور التجمع في دعم الحكومة الانتقالية بالبلاد برئاسة عبد الله حمدوك، في حين وصفت سكرتارية التجمع المؤتمر الصحفي بالخطوة اليائسة.

واتهم متحدثون باسم التجمع في مؤتمر صحفي عقد أمس السبت بالخرطوم، تيارا في حزب سياسي لم يسموه، بمحاولة تجيير نشاط التجمع لخدمة أجندة ذلك الحزب.

وأوضح القيادي في التجمع محمد ناجي الأصم أن واجهة حزبية في التجمع حاولت تعطيل عملية السلام، وجمّدت عضوية المهنيين بلجنة تفكيك تمكين النظام السابق المعنية بإزالة رموز وقيادات النظام السابق من المؤسسات والوزارات ومصادرة كل ما يتعلق بنظام الإنقاذ.

غير أن سكرتارية تجمع المهنيين وصفت المؤتمر الصحفي، بأنه خطوة يائسة، وخرق واضح لميثاق تجمع المهنيين السودانيين.

واتهمت السكرتارية في بيان، المجموعة التي عقدت المؤتمر الصحفي، بأنها تحركت بدوافع شخصية، بعد أن ظفر ممثلو هذا التيار بحفنة من المناصب، حسب وصف البيان.

وقال البيان إن سبب غضب المجموعة، هو تغيير قيادة التجمع، بعد انتخابات تمت بأعلى معايير الانضباط.

ووصفت سكرتارية التجمع في بيانها تغيير القيادات، بأنه خطوة أنهت اختطاف إرادة وقرار تجمع المهنيين، من قبل مجموعة صغيرة.

المصدر : الجزيرة

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