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سياسة
رئيس الحكومة اللبنانية يدين الهتافات والشعارات الطائفية والمذهبية خلال احتجاجات بـيروت
6/6/2020
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رئيس الحكومة اللبنانية يدين الهتافات والشعارات الطائفية والمذهبية خلال احتجاجات بـيروت
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