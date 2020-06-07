البث الحي
سياسة

رئيس الحكومة اللبنانية يدين الهتافات والشعارات الطائفية والمذهبية خلال احتجاجات بـيروت

6/6/2020

رئيس الحكومة اللبنانية يدين الهتافات والشعارات الطائفية والمذهبية خلال احتجاجات بـيروت

المزيد من سياسة
الأكثر قراءة