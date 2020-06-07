بخطى متسارعة.. حكومة الوفاق تغنم مخزن أسلحة في ترهونة وتهاجم قوات حفتر بسرت

قالت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية إنها اقتحمت منطقة الزعفران داخل مدينة سرت، وأكدت انسحاب أعداد من القوات التابعة لحفتر من قاعدة الجفرة الجوية باتجاه شرق ليبيا.

وأفاد مراسل الجزيرة في ليبيا بأن قوات الوفاق سيطرت خلال هجوم شنته من أربعة محاور على مناطق داخل الحدود الإدارية لسرت.

من جهته، قال الناطق باسم قوات حكومة الوفاق العقيد محمد قنونو إن سلاح الجو نفذ ثلاث ضربات قتالية غرب مدينة سرت دمر خلالها آليتين مسلحتين وسيارة مصفحة ومدفعا، ونجح في تحييد عشرة عناصر من قوات حفتر، على حد تعبيره.

ونشر مقاتلون تابعون لقوات الوفاق الليبية صورا قالوا إنها لاحتراق آليات لقوات حفتر غربي مدينة سرت.

كما أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني إسقاط طائرتين مسيرتين تابعتين لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في مدينة سرت أمس السبت.

ونشرت قوات الوفاق تسجيلا مصورا قالت إنه يوثق لحظة استهداف طائرة مسيرة إماراتية تابعة لقوات حفتر في محيط المدينة.

غنائم "الوفاق"

من ناحية أخرى، أعلنت قوات حكومة الوفاق سيطرتها على مخزن في مدينة ترهونة يضم كميات كبيرة من الألغام كانت تستخدمها قوات حفتر في تفخيخ المساجد والطرق ومنازل المدنيين بالعاصمة.

وأول أمس الجمعة، أعلنت قوات الوفاق سيطرتها بالكامل على ترهونة، كما أقر أحمد المسماري المتحدث باسم قوات حفتر بخسارة المدينة.

ويأتي تحرير ترهونة عقب يوم واحد من إعلان قوات الوفاق تحرير طرابلس -مقر الحكومة المعترف بها دوليا- بالكامل.

اجتماع عسكري

وبالتزامن مع انتصارات قوات حكومة الوفاق المتتالية، عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج أمس السبت اجتماعا مع رئيس الأركان العامة وآمري المناطق العسكرية.

وقال بيان للحكومة إن السراج اجتمع في العاصمة طرابلس بكل من رئيس الأركان العامة للجيش الفريق ركن محمد علي الشريف، وآمري المناطق العسكرية: الغربية اللواء أسامة جويلي، وطرابلس اللواء عبد الباسط مروان، والوسطى اللواء محمد الحداد.

وأوضح البيان أن الاجتماع بحث الوضع الميداني والإجراءات العسكرية المتخذة لتأمين المناطق المحررة، ورصد مصادر التهديد المحتملة.

وأضاف أنه تم خلال الاجتماع تحديد متطلبات المرحلة الجديدة من خطة مواجهة القوات المعتدية، وتطوير آليات التنسيق بين المناطق العسكرية.

كما ناقش الاجتماع تنظيم المؤسسة العسكرية، وتطوير وتسريع آليات دمج واستيعاب التشكيلات العسكرية المساندة.

وفي وقت سابق من يوم أمس السبت جدد السراج العزم على بسط سيطرة الدولة على كافة الأراضي الليبية.