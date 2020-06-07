التقيا سيف الإسلام وأرسلا تقارير يومية.. حكومة الوفاق تكشف تفاصيل بشأن جاسوسين روسيين بليبيا

كشف مصدر حكومي ليبي تفاصيل جديدة بقضية من يصفهما بـ "الجاسوسين الروسيين" التابعين لزعيم شركة فاغنر المحتجزين في ليبيا منذ مايو/أيار 2019، واللذين تقول موسكو إنهما باحثان أكاديميان يعملان بمؤسسة بحثية.

وقال المصدر الحكومي في بيان نشرته عملية "بركان الغضب" التابعة للحكومة بحسابها على فيسبوك "المخابرات الليبية هي من أحالت البلاغ حول قضية الجاسوسين مكسيم شوغالي وسامر سعيفان للنيابة العامة، بتهمة ارتكابهما أفعالا مضرة بأمن الدولة".

وأضاف البيان "تبين أن أسباب دخول شوغالي وسعيفان لليبيا يخالف الأسباب التي ذكرت بالتأشيرة الليبية".

وأشار إلى أن "شوغالي وسعيفان يعملان بشركة فلفسكي ستروف المملوكة للروسي يفغني بريفوجن، ويديرها الروسي بيتر بيستروف".

ووفق البيان، فإن الجاسوسين "أرسلا تقارير يومية لرؤسائهما ركزت على الأوضاع العسكرية والاقتصادية في ليبيا، كما التقيا بالمطلوب للعدالة سيف القذافي أكثر من مرة" دون تفاصيل عن توقيتات اللقاءات.

وكشف المصدر الحكومي في البيان أن "شركة ستروف تعمل على دعم المطلوب للعدالة سيف القذافي، في أي انتخابات رئاسية مرتقبة، والتأثير في الانتخابات البلدية لترشيح موالين لروسيا".

وقال أيضا "الجاسوسان عملا على تجنيد ليبيين لجمع المعلومات وتدريبهم للعمل مستقبلا للتأثير في الانتخابات الليبية".

وأضاف المسؤول الحكومي أن شوغالي وسعيفان كان معهما كذلك "الكسندر بروكوفيف وقسطنطين والكسندر" دون تفاصيل.

ولفت إلى أنهما "زورا أختاما لشركات لإتمام إجراءات مالية.. والكثير من المعلومات وجدت في الوثائق، وأجهزة الحاسوب وهواتف الجاسوسين مازالت قيد التحقيق".

وأشار البيان إلى أن "العمل الإستراتيجي للتجسس هو الظفر بقاعدة عسكرية روسية في ليبيا ومنع الولايات المتحدة من إقامة قاعدة لها، والسيطرة على صناعة البترول والغاز الليبي".

نفي روسي

وكان بيان صادر عن الخارجية الروسية، الأربعاء الماضي، قد شدد على ضرورة الإفراج عن شوغالي وسعيفان، مؤكدا أن استمرار احتجازهما في سجن بطرابلس يشكل أكبر عائق أمام تطوير التعاون بين البلدين.

يشار إلى أن الحكومة الروسية سبق أن دافعت عن مواطنيها بوصفهما باحثين أكاديميين يعملان في مؤسسة بحثية.

لكن الحكومة الليبية سربت وثائق قالت إنها تظهر أن المذكورين يعملان لصالح شركة فاغنر الأمنية.