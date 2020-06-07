البحرين.. عمال وافدون يتظاهرون احتجاجا على عدم صرف مستحقاتهم المالية

بث ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لمظاهرة نظمها عمال وافدون في منطقة توبلي شرقي البحرين، احتجاجا على عدم صرف مستحقاتهم المالية بسبب الأوضاع الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.

وظهرت في مقاطع الفيديو التي جرى تداولها سيارات للشرطة البحرينية قال الناشطون إنها كانت تحاصر المحتجين، كما ظهر شرطيون يحملون عصيا وهم يدفعون العمال إلى الخلف.



وفي مقطع آخر، كان العمال يسيرون نحو موقع الاحتجاج وهم يرددون هتافات. ووفق نفس المصدر، فإن احتجاج العمال الوافدين القاطنين في مجمع سكني لشركة توظف العمالة الأجنبية بمنطقة توبلي، هو الأول من نوعه في البحرين منذ انتشار فيروس كورونا بالمملكة.

وفي تعليقاتهم على مقاطع الفيديو المتداولة بموقع تويتر، طالب ناشطون بتصحيح أوضاع العمال في البحرين، وأبدوا تعاطفهم معهم في ظل انتشار الفيروس والظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها هذه الدولة الخليجية.

واعتبر مغردون أنه يجدر بالشركات إذا لم تكن قادرة على دفع رواتب العمال الوافدين أن تتعاون مع السلطات المعنية في بلادهم لترحيلهم، وعدم تركهم يعيشون في ظل هذه الظروف الصعبة.

في المقابل، اعتبر بحرينيون أن هذه المظاهرات التي خرجت في منطقة توبلي تشوه سمعة البلاد، مطالبين بترحيل الوافدين ومعاقبتهم.