واشنطن تعلن عن مساع لاستئناف المفاوضات بين فلسطين وإسرائيل

أعلنت واشنطن أنها تبذل جهودا مع أطراف اللجنة الرباعية ومجلس الأمن لاستئناف مفاوضات السلام بين فلسطين وإسرائيل.

وقالت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت في تصريحات صحفية "نريد التأكد من أن الفلسطينيين والإسرائيليين يدركون أن رؤية السلام (صفقة القرن المزعومة) واقعية وقابلة للتنفيذ وتفي بالمتطلبات الأساسية للشعبين".

وتشكلت اللجنة الرباعية الدولية عام 2002، وتضم الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وروسيا.

وفي 28 يناير/كانون الثاني 2019 عرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطة السلام المزعومة، حيث تضمنت بنودا تنتقص بشكل كبير من الحقوق الفلسطينية.

وتتضمن الخطة إقامة دويلة فلسطينية في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل، والأغوار تحت سيطرة تل أبيب.

وردا على المساعي الإسرائيلية لضم أراض في الضفة الغربية وفق الصفقة الأميركية، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قبل حوالي أسبوعين أن القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير في حل من الاتفاقيات والتفاهمات الموقعة مع إسرائيل، فضلا عن وقف التنسيق الأمني.

ويشمل قرار القيادة الفلسطينية -وفق تصريحات مسؤولين فلسطينيين- كل ما يترتب على اتفاق أوسلو، بما في ذلك الاتفاق الاقتصادي الذي تمر بموجبه البضائع للمناطق الفلسطينية من الموانئ الإسرائيلية.

وتشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم الإسرائيلي سيصل لأكثر من 30% من مساحة الضفة الغربية.

ويعد اتفاق أوسلو المبرم عام 1993 الأبرز بين منظمة التحرير وإسرائيل، لكن هناك العديد من الاتفاقيات والمعاهدات التي سبقته، وأخرى تبعته أو بنيت عليه، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو أمنية.