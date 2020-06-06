بعد هزائم متتالية.. مبادرة السيسي لإنقاذ حفتر تثير الجدل بمواقع التواصل

تباينت آراء رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول المبادرة التي أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم السبت، لوقف إطلاق النار في ليبيا.

وأعلن السيسي -خلال مؤتمر صحفي جمعه مع رئيس برلمان طبرق عقيلة صالح واللواء المتقاعد خليفة حفتر بالقاهرة- عن إطلاق مبادرة سياسية لإنهاء الصراع في ليبيا، وذلك بعد سلسلة الهزائم التي مُني بها حليفه حفتر، واستعادة حكومة الوفاق الغرب الليبي كاملا.

وقال السيسي إن "اتفاق القاهرة يهدف إلى ضمان تمثيل عادل لكافة أقاليم ليبيا الثلاثة في مجلس رئاسي ينتخبه الشعب تحت إشراف الأمم المتحدة، وإلزام كافة الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضي الليبية، وتفكيك المليشيات وتسليم أسلحتها".

شرفت اليوم بلقاء كل من المستشار عقيلة صالح والمشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية بقصر الاتحادية صباح اليوم،والذي أسفر عن إعلان القاهرة لمبادرة ليبية ليبية لإنهاء الأزمة والوصول إلى تسوية سلمية تتضمن وحدة وسلامة المؤسسات الوطنية وعودة ليبيا بقوة إلى المجتمع الدولي pic.twitter.com/go1Yh55YEo — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) June 6, 2020

ووقعت الأطراف الليبية، في ديسمبر/كانون الأول 2015، اتفاقا سياسيا نتج عنه تشكيل مجلس رئاسي يقود حكومة الوفاق، وإنشاء مجلس أعلى للدولة، لكن حفتر سعى طوال سنوات إلى تعطيله وإسقاطه.

وبدعم من دول عربية -في مقدمتها الإمارات ومصر- وأوروبية -تتقدمها فرنسا- تشن مليشيات حفتر منذ 4 أبريل/نيسان 2019 هجوما فشل في السيطرة على العاصمة طرابلس (غرب).

وتساءل مغردون: كيف يطلق السيسي مبادرة ليبية-ليبية لوقف إطلاق النار والحاضر طرف واحد من أطراف الصراع، وهو اللواء خليفة حفتر الذي يدعمه السيسي وحكام الإمارات والسعودية؟

في حين رأى آخرون في مبادرة السيسي محاولة أخيرة لإنقاذ حفتر بعد هزيمة قواته على يد قوات حكومة الوفاق.

#السيسى يدرك جيدا أن "النموذج" الذي أسسه للحكم في مصر ويريده في ليبيا هو نفسه "النموذج" الذي يخيف الليبيين ويقاومونه ، ويقاتلون لمنع تشكل مثيله في #ليبيا ، والليبيون يفهمون جيدا ما يريده السيسي وبن زايد، لذلك ليس #حفتر وحده الذي سيخرج حتما من مستقبل ليبيا ، فسيأخذ السيسي في يده ! — جمال سلطان (@GamalSultan1) June 6, 2020

#السيسي يستقبل حفتر وعقيلة صالح بالقاهرة ويعلن اطلاق مبادرة قال انها ليبية-ليبية لوقف اطلاق النار

كيف تكون المبادرة ليبية-ليبية والحاضر فيها طرف واحد هو الجنرال المنقلب حفتر؟

ولماذا لا تأتي المبادرات الا عند هزيمته ؟

ولماذا لا يكون وقف اطلاق النار الا عندما تنتصر الحكومة الشرعية؟ — Abdelfattah Fayed عبدالفتاح فايد (@fayednet) June 6, 2020

انتصارات الشرعية الأخيرة في #ليبيا مهمة لأنهما تكسر شوكة الثورات المضادة وتعيد الأمور إلى نصابها الطبيعي والمفترض بعد ٢٠١١.. — آلاء هاشم (@AlaaHashemK) June 6, 2020

المجلس الأعلى للدولة فى ليبيا يمنح ⁧#بلحة خازوق سياسى رفيع ويعلن رفضه لمبادرة السيسى لإنقاذحفتر وذلك قبل أن ينتهى بلحة من مؤتمره الصحفى الذى عقده فى القاهرة مع ⁧حفتر وأعلن فيه المبادرة.

نهنيء بلحة مصر بالحصول على خازوق حفتر أعلى وسام للهزائم العسكرية منذحرب تشاد وحتى الآن — 🇱🇾Awatef🇱🇾Sh🇱🇾 (@Awateff70) June 6, 2020

الحمد لله..عادت سرت و فر الغزاة.. و بدأ السيسي يدعوا لوقف اطلاق النار و الحلول السلمية بعد ان شارك في قتل الليبيين طيلة 14 شهرا.. لن يسمع الليبيين صوتك النشاز و لن يستكينوا حتى تبسط الحكومة الشرعية سلطتها على كافة اراضي ليبيا الابية.. إنتهى زمن التلاعب و المؤامرات #ليبيا_تنتصر — Ashraf Shah (@AshahAshraf) June 6, 2020

ما يسمى بمبادرة #السيسي لحل اللازمة الليبية وبحضور #حفتر وعقيلة صالح…

تذكرني بالآية الكريمة حين أدرك فرعون الغرق:

"حَتَّىٰ إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنتُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ"

فاتكم القطار! — د. ابراهيم حمامي (@DrHamami) June 6, 2020

معلش يا #حفتر الوقت بدل ضايع

ومسافة السكة مش هتشتغل واراهن اي دكر فالهشتاج ان مصر هتدخل الحرب دي

يابني انت وهو هنا أسود علي الشعب بس

اما برة اخر #السيسي مؤتمر او كلمة وياخد اللقطة وشكرا والايام بينا #ليبيا هتروح ومش هنلحق فيها مشاريع وهتكمل لستة الشعوب العربية اللي كرهتنا بسببه — تويتراوي󾓦 (@Wimsey09) June 6, 2020

في المقابل، رأى آخرون أن الموقف المصري الذي أعلنه السيسي خلال المؤتمر الصحفي حول ليبيا اليوم هو رسالة قوية تعبر عن تحذير واضح لتركيا ودورها التآمري وتدخلها العسكري المباشر في ليبيا، على حد قولهم.

كما اعتبر آخرون أن السيسي أمهل تركيا وحكومة الوفاق 48 ساعة لقبول المبادرة، وإذا لم يقبلوا بها سيكون من حق مصر التدخل عسكريا في ليبيا.

الموقف المصري الذي أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال المؤتمر الصحفي حول ليبيا اليوم هي رساله قويه تعبر عن تحذير واضح لتركيا ودورها التآمري وتدخلها العسكري المباشر في ليبيا ، وتشير في نفس الوقت إلي موقف مصري داعم للجيش الوطني الليبي وحقه في حماية وحدة ليبيا وسلامة شعبها — مصطفى بكري (@BakryMP) June 6, 2020

مش عارف ليه انا شامم ريحة ٦/٣٠

الريس اعطى الاخوان مهلة ٤٨ ساعه ولما رفضوا تم خلعهم من جزورهم من مصر

واليوم اعطى مهله ليهم ايضا ٤٨ ساعه بس فى ليبيا ولو رفضوا …

كملوا انتوا بقى pic.twitter.com/b9eHknhd79 — عبدالله خالد (@aboallah34) June 6, 2020

#السيسى يحذر أى طرف من البحث عن حل عسكرى في ليبيا ويؤكد: أمنها من أمن مصر حذر الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسي

من استمرار أي طرف للبحث عن حل عسكري في ليبيا،

محذراً من تبعات ذلك ، مؤكداً ان أمن ليبيا جزء من أمن مصر. pic.twitter.com/x2GNijEZnF — sohaila𓂀🇪🇬 (@____sohaila____) June 6, 2020

السيسي بطل وقاهر الأعداء من القاهره الى طرابلس وحفتر قاهر الترك حفظكم الله جميعاً #السيسي pic.twitter.com/JJTKe0wpPF — صالح الحربي 🇸🇦 (@hrop21) June 6, 2020