صحيفة ألمانية: المسيّرات التركية تحقق ثورة في الحروب

ألقت صحيفة "فيلت" الألمانية الضوء على الإنجازات التي تحققها تركيا في المجال العسكري، بعد أن أصبحت واحدة من الدول الرائدة عالميا في تكنولوجيا الطائرات المسيرة المسلحة.

وجاء تقرير الصحيفة بعنوان "طائرات تي بي 2 التركية تحقق ثورة في الحروب"، حيث رأت أن إستراتيجية تركيا في استخدام هذا النوع من الطائرات -المسمى "بيرقدار"- بكثافة وفاعلية نجحت في تغيير موازين القوى العسكرية في الشرق الأوسط لصالح أنقرة بشكل ملحوظ.

وقارن التقرير بين الطائرة المسيرة الأميركية "إم كيو 9 ريبر"، والطائرة المسيرة التركية "بيرقدار تي بي 2" التي وصفها بأنها فتاكة ورخيصة الثمن.

وقال إن الطائرة التركية تستطيع -مثل نظيرتها الأميركية- التحليق لأكثر من 24 ساعة في الأجواء، ورصد الأهداف وقصفها، لكن تركيا تنتهج إستراتيجية مختلفة تماما عن أميركا في هذا المجال.

أسراب بيرقدار

يوضح التقرير أن الجيش التركي يستخدم هذا الطراز من الطائرات في ساحات المعارك بطريقة "راديكالية ومكثفة" أكثر من الأميركيين، وعلى شكل أسراب.

فقد تحول سرب الطائرات المسيرة المسلحة التركية في سوريا إلى قوة جوية كبيرة، وفي الوقت الراهن تحقق هذه الطائرات في ليبيا أيضا نجاحات عسكرية تصب في مصلحة تركيا، حسب التقرير.

تكلفة طائرة "بيرقدار تي بي 2" تبلغ ستة ملايين دولار فقط (وكالة الأناضول)

التكلفة وميزات أخرى

وأضافت الصحيفة أن طائرة تي بي 2 "توفر ميزات عديدة في وقت واحد؛ فهي لا تخطئ الهدف، ورخيصة الثمن وفتاكة". وبينما تبلغ تكلفة طائرة أميركية واحدة من طراز ريبر 16 مليون دولار، تبلغ تكلفة تي بي 2 التركية ستة ملايين دولار فقط.

وتستخدم تركيا في طائراتها المسيرة صواريخ من طراز "إم أي أم-إل" الصغيرة، التي يمكن التحكم فيها، والقادرة على اختراق الدروع.

ويذكر التقرير أن تلك الميزات تتيح للدول الأقل ثراء إمكانية تحدي القوى العسكرية الكبرى.

وأقبلت دول على شراء الطائرات التركية، إذ أبرمت أنقرة اتفاقية مع أوكرانيا العام الماضي لشراء 12 طائرة بيرقدار تي بي 2، وجرى تسليم ست منها.

ورأت الصحيفة أن تركيا لم تتحول إلى "قوة عظمى في الطائرات المسيرة" فحسب، بل قامت في الوقت نفسه بتسريع استخدام هذه الطائرات في العالم عموما.

وفي الوقت الراهن، تمتلك قلة قليلة من الدول طائرات مسيرة مسلحة، من بينها فرنسا والولايات المتحدة وإيران وإسرائيل.

وأشارت الصحيفة الألمانية إلى أن سلجوق بيرقدار (41 عاما) صهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقف وراء تطوير وإنتاج الطائرات المسيرة المسلحة، وقد تلقى تعليمه في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بالولايات المتحدة.

وذكّرت الصحيفة بأن بيرقدار يشرف حاليا على تطوير الطائرة المسيرة الهجومية "أقنجي".