الجالية اليهودية في الإمارات تنشط على تويتر

في ثمرة للتقارب بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، أنشأ ما يقرب من ثلاثة آلاف يهودي من دول مختلفة يقيمون بالإمارات حسابا رسميا للجالية اليهودية على موقع تويتر.

وفُتح الحساب الذي يُعرّف بنفسه بأنه الحساب الرسمي للجالية اليهودية في الإمارات، في مايو/أيار الماضي، وتخطى عدد متابعيه الألف في فترة قصيرة، ليشارك في 1 يونيو/حزيران الجاري مقطع فيديو، غير أنه لم يتسن التأكد من مصادر مستقلة من صحة رسمية الحساب.

وورد في المقطع أدعية باللغة العبرية لمسؤولي الإمارات وجيشها، وأعلام الإمارات مرفوعة بأيدي الجالية اليهودية وهم يمشون في الصحراء، وصور لرئيس الإمارات خليفة بن زايد آل نهيان، ونائبه رئيس الوزراء أمير دبي محمد بن راشد آل مكتوم.

في جزء آخر من المقطع، ظهرت صورة تمثيلية لمؤسسي الإمارات السبع التي تشكل دولة الإمارات العربية المتحدة.

Our blessings for the UAE

دعاء من أجل #الإمارات

Part 1 pic.twitter.com/JudlzkyEnr

— Jewish Community of the UAE (@JewishUae) June 1, 2020