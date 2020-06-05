وصفتها بدولة الريتويت.. ناشطة كويتية تسخر من البحرين ومغردون يهاجمونها

شنّ مغردون بحرينيون هجوما واسعا على ناشطة كويتية تدعى نورة المطيري، بعد أن تداولت مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلا منسوبا لها تسخر فيه من دولة البحرين وتقلل من شأنها ومكانتها.

وقالت الناشطة الكويتية -وفقا للتسجيل المنسوب لها- إن الكويت تدفع للبحرين لكي تعيش ويعيش مواطنوها، وهي مجرد مترين في متر، وتعيشون من خير الكويت.

وأضافت أن البحرين هي مجرد "ديرة تعيش على التبرعات ورتويت للسعودية"، وتابعت "أنتم خير العالم كلها عليكم، مو بس الكويت، خير السعودية وخير الإمارات والكويت عليكم".

وبعد تداول مقطع الناشطة الكويتية، شن مغردون بحرينيون هجوما شديدا عليها، وتعهد بعضهم بملاحقتها قضائيا بتهم السب والقذف والإساءة لدولة البحرين وازدرائها، وقال أحد الناشطين إنه قدم بلاغا بحقها للنائب العام في البحرين.

قيمة الدول ليست بمساحتها

وقالت المغردة غادة البحرين "من متى تقاس الدول بمساحتها؟ الدولة تقاس بحكمتها ومواقفها وأفعالها، نعم صغيرة بمساحتها.. لكنها كبيرة بإنجازاتها ومواقفها وبشعبها الوفي".

من متى تقاس الدول بمساحتها ؟

الدولة تقاس بحكمتها ومواقفها وأفعالها

نعم صغيرة بمساحتها .. لكنها كبيرة بإنجازاتها ومواقفها وبشعبها الوفي.. وريتويت لـ #السعودية شنو المشكلة ؟

ريتويت بحب وعز وفخر ، سندنا وذخرنا لي حجت حجايجها ..

لانها ديرة ما مثلها بهالدنيا بلد 🇧🇭🇸🇦#نورة_المطيري pic.twitter.com/wqNQcK7WhZ — غـادة البحرين (@GhadaSabt) June 2, 2020

كما انتقد بعض المغردين الكويتيين والسعوديين تصريحات المطيري، من ضمنهم المغرد الكويتي طلال البحيري الذي انتقد بشدة تصريحات المطيري وأثنى على شعب البحرين.

ودافع أيضا الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز عن البحرين، منتقدا من يتوهمون أنهم يسيؤون لها حين يتهمونها بإعادة تبني مواقف السعودية، ويسمونها دولة الريتويت للسعودية.

يقولون متوهمين أنهم يسيؤون للبحرين أنها ( ريتويت ) للسعودية أي أنها تعيد تبني مواقف السعودية .. البحرين أرض الكرم والوفاء والطيب والتاريخ والعز والعراقة وان كانت تعيد تبني مواقف السعودية فالسعودية كذلك تعيد تبني مواقف البحرين .. الله لا يفرقنا ولا يجعلنا نكون ريتويت للفرس والترك! — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز (@abdulrahman) June 4, 2020

وقال إن البحرين أرض الكرم والوفاء، وهي وإن كانت تعيد تبني مواقف السعودية، فالسعودية كذلك تعيد تبني مواقف البحرين، بحسب قوله.