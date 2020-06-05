رئيس الوزراء القطري: لم يبق من حصار قطر إلا خيبات المحاصِرين

قال الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني رئيس الوزراء وزير الداخلية القطري إنه لم يبق من حصار قطر إلا خيبات المحاصِرين، فيما تحدث وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أمس الجمعة عن مبادرة جديدة لحل الأزمة الخليجية.

وأضاف رئيس الوزراء القطري في تغريدة له على حسابه في تويتر أن الحصار فشل منذ اليوم الأول، ولم يبق منه إلا خيبات المحاصِرين.

وأكد الشيخ خالد بن خليفة أن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني "لم يترك مناسبة إلا وجدد الانفتاح على الحوار لطي صفحة الخلاف، في حين لم تترك دول الحصار فرصة إلا وأهدرتها".

وجاء حديث المسؤول القطري بمناسبة حلول الذكرى الثالثة للحصار المفروض على قطر من قبل أربع دول هي السعودية والإمارات والبحرين ومصر، وذلك بمبررات "دعم قطر لجماعات إرهابية" وعلاقات الدوحة مع إيران.

مبادرة جديدة

وكان الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري قال في مقابلة مع قناة الجزيرة إن هناك مبادرة جديدة لحل الأزمة الخليجية، واصفا الأجواء بشأنها بالإيجابية.

وعبر عن أمله بأن تسفر المبادرة عن خطوات خلاف ما حدث العام الماضي.

وأشار الشيخ محمد بن عبد الرحمن إلى أن الحوار مع السعودية نهاية العام الماضي كان إيجابيا "لكنه توقف دون معرفة الأسباب، ونأمل أن تختلف المبادرة الجديدة عن سابقاتها، ونجد جدية بالتعامل مع مبادرة الكويت".

وأكد وزير الخارجية القطري أن المنطقة تمر بفترة ساخنة تقتضي الحكمة إيجاد الحلول كي لا تصل فيها الأوضاع إلى درجة الانفجار.

وعن مجلس التعاون الخليجي، قال وزير الخارجية إن قطر حريصة على وحدة المجلس بصرف النظر عما حدث، والحصار أضر بسمعته، خاصة أن "المنطقة تعيش فترة ساخنة، ويجب إيجاد حكمة في الحلول لضمان عدم انفجار الأوضاع".



وساطة كويتية

وفي وقت سابق، ورد في وكالة بلومبيرغ أن الكويت تقود جهود وساطة جديدة لحل الأزمة الخليجية استنادا إلى مقترح تقدمت به الإدارة الأميركية ينص على رفع كل من السعودية والإمارات الحظر الجوي المفروض على رحلات الخطوط الجوية القطرية.

ويعد فتح الأجواء الإماراتية والسعودية أمام الطيران القطري في الأساس مقترحا أميركيا -حسب بلومبيرغ- وقد طرح منذ عدة أشهر، إلا أن الكويت تعمل على التوصل إليه حاليا على شكل اتفاق قطري سعودي.

🔴دليل على أزمة عميقة مؤذية ولا حل قريب ل #الأزمة_الخليجية#الأزمة_القطرية ليقارن تصريح نائب رئيس الوزراء #قطر @MBA_AlThani_عن مبادرة حل-والأجواء ايجابية.

ووزير الدولة للشؤون الإماراتي

@AnwarGargash

"لاتستحق التعليق واختلفت المسارات وتغير الخليج ولايمكن أن يعود لما كان عليه"! pic.twitter.com/nQ2E5EWC2T — عبدالله الشايجي (@docshayji) June 5, 2020

ونقلت الوكالة عن صحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضغط شخصيا على قادة السعودية لإنهاء القيود الجوية المفروضة على قطر، بعد أن فشلت مساعي واشنطن للتوصل إلى اتفاق شامل بشأن أزمة الحصار.

وقللت بلومبيرغ من فرص نجاح هذه الجهود، مشيرة إلى أنه لا تواصل سعوديا قطريا مباشرا منذ انهيار المحادثات بين الطرفين نهاية العام الماضي.