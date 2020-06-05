رغم الاعتراضات الأميركية.. روسيا ترسل دفعة طائرات مقاتلة جديدة إلى سوريا

قالت سفارة موسكو في دمشق إن روسيا أرسلت مجموعة من الطائرات المقاتلة من طراز ميغ 29 إلى سوريا، وإن طيارين سوريين يستخدمون بالفعل هذه الطائرات للقيام بمهام داخل المجال الجوي للبلاد.

وأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي وزارتي الخارجية والدفاع بإجراء محادثات مع سوريا للحصول على المزيد من التسهيلات والقدرة على التحرك في المناطق البحرية، بالإضافة إلى القاعدتين العسكريتين لموسكو هناك بالفعل.

وقالت السفارة الروسية في سوريا على تويتر إن الدفعة الأحدث من الطائرات كانت للجيش السوري، مضيفة أن الجيش استقبل الدفعة الثانية من الطائرات المقاتلة من طراز ميغ 29 من روسيا، في إطار التعاون العسكري والفني بين البلدين.

من جهتها، اتهمت الولايات المتحدة في أواخر مايو/أيار روسيا بإرسال طائرات مقاتلة عبر سوريا إلى ليبيا، لدعم المرتزقة الروس الذين يقاتلون في صفوف اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وقالت إن الطائرات وصلت ليبيا بعد إعادة طلائها لإخفاء أصلها الروسي في سوريا، مشيرة إلى أن الطائرات ستوفر على الأرجح دعما جويا قريبا.