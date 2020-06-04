كورونا.. 6.5 ملايين مصاب عالميا وحالات وفاة قياسية بالبرازيل

تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم حاجز 6.5 ملايين شخص، في حين وصلت الوفيات إلى 387 ألفا و933 حالة، بينما بلغ عدد المتعافين من الإصابة 3 ملايين و169 ألفا و34 متعافيا، وفقا لإحصاءات موقع ورلد ميترز.

وما زالت الولايات المتحدة تتصدر قائمة الإصابات والوفيات على مستوى العالم بمليون و901 ألف و783 إصابة، و109 آلاف و127 وفاة.

وفي المرتبة الثانية من حيث الإصابات تأتي البرازيل (584 ألفا و562 إصابة)، ثم روسيا (432 ألفا و277)، وإسبانيا (287 ألفا و406)، وبريطانيا (279 ألفا و856)، وإيطاليا (233 ألفا و836)، والهند (216 ألفا و824)، وألمانيا (184 ألفا و425)، وبيرو (178 ألفا و914).

وفي المرتبة الثانية من حيث الوفيات تأتي بريطانيا (39 ألفا و728)، تليها إيطاليا (33 ألفا و601)، والبرازيل (32 ألفا و117)، وفرنسا (29 ألفا و21)، وإسبانيا (27 ألفا و128)، والمكسيك (10 آلاف و637).

بؤرة الوباء الأحدث

وتشهد أميركا اللاتينية زيادة متسارعة في أعداد الإصابات والوفيات، وقد تحولت في الفترة الأخيرة إلى أهم بؤر للوباء على مستوى العالم.

وأعلنت وزارة الصحة البرازيلية مساء الأربعاء تسجيل 1349 وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، في حصيلة يومية قياسية في هذا البلد الأميركي اللاتيني الذي أصبح البؤرة الجديدة لوباء كوفيد-19.

كما سجلت السلطات الصحية في المكسيك 1092 وفاة جديدة بالفيروس يوم الأربعاء، وهي أعلى حصيلة يومية حتى الآن، في حين تجاوز إجمالي الإصابات 100 ألف، في حين قفز عدد الوفيات إلى 11 ألفا و729.

وفي الصين منطلق الفيروس الأول، قالت لجنة الصحة الوطنية اليوم الخميس إن البلاد سجلت إصابة واحدة مؤكدة جديدة بالفيروس في 3 يونيو/حزيران، وأربع حالات لم تظهر عليها أعراض المرض، وأضافت أن الحالات الخمس كلها وافدة من الخارج.

لا تمديد للبقاء في المنازل بتركيا

وفي تركيا، قال وزير الصحة التركي إن فريقه لن يوصي بتمديد أوامر البقاء في المنزل خلال العطلات الأسبوعية المفروضة منذ نحو شهرين، وذلك مع مواصلة الحكومة تخفيف الإجراءات الرامية لاحتواء جائحة فيروس كورونا.

وقال وزير الصحة فخر الدين قوجه بعد اجتماع لفريقه المختص بمكافحة فيروس كورونا إن قواعد العزل العام التي من المقرر أن تنتهي في 6 يونيو/حزيران، يمكن فرضها مجددا في أقاليم محددة، بناء على معدل العدوى الذي تراجع كثيرا في الأسابيع الأخيرة.

الوفيات في دول عربية

وفي ذات السياق، ارتفعت وفيات فيروس كورونا -الأربعاء- في مصر واليمن وموريتانيا والإمارات، وفق بيانات رسمية.

ففي مصر، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 36 وفاة، و1079 إصابة، و523 حالة تعاف، في تراجع لافت لحالات الإصابة والوفاة عن الأيام الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 28 ألفا و615، توفي منهم ألف و88، فيما تعافى 7 آلاف و350.

وفي اليمن، سجلت وزارة الصحة 8 وفيات و12 إصابة، إضافة إلى تعافي حالتين.

وأوضحت الوزارة في بيان أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 419، بينها 95 وفاة و17 متعافيا.

ولا يشمل ذلك مناطق سيطرة الحوثيين الذين أعلنوا حتى 18 مايو/أيار الماضي تسجيل 4 إصابات بكورونا بينها حالة وفاة، وسط اتهامات رسمية وشعبية للجماعة بالتكتم على العدد الحقيقي للضحايا.

من جانبها أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل 3 وفيات و77 إصابة جيدة بكورونا، بالإضافة إلى حالتي تعاف.

وقالت الوزارة في بيان، إن حصيلة الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 745، بينها 34 وفاة و57 حالة تعاف.

وفي الإمارات، رصدت وزارة الصحة وفاة واحدة و571 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تماثل 427 مريضا للشفاء.

وذكرت الوزارة في بيان أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 36 ألفا و359، بينها 270 وفاة، و19 ألفا و153 حالة تعاف.