في قضية تحطم طائرة ركاب عام 2009.. الادعاء الفرنسي يطلب محاكمة الخطوط اليمنية

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن الادعاء العام الفرنسي طلب إحالة ملف تحطم طائرة الخطوط الجوية اليمنية في سواحل جزر القمر عام 2009 للمحاكمة بتهم تتعلق بالقتل غير المتعمد لـ152 شخصا كانوا على متنها من بينهم 66 مواطنا فرنسيا.

وقالت الوكالة نقلا عن مصادرها إن الادعاء العام طلب محاكمة شركة الخطوط الجوية اليمنية في ملف مرافعة تضمن أكثر من مئة صفحة، وينتظر أن يقرر قاضي التحقيق الفرنسي المتعهد بالملف إقامة المحاكمة المطلوبة من عدمها.

وعبّر محامو عائلات الضحايا عن رضاهم عن قرار الادعاء العام الفرنسي، رغم التعثر الذي شهده ملف القضية في ظل عدم تعاون سلطات جزر القمر.

وكان العديد من الركاب في طريقهم إلى جزر القمر، لكنهم بدؤوا رحلتهم في العاصمة الفرنسية باريس ومدينة مارسيليا على متن طائرة تشغلها الخطوط الجوية اليمنية.