في ذكرى تيانانمين.. تايوان تدعو بكين للاعتذار وواشنطن تطالب بالمحاسبة

دعت تايوان إلى إحياء ذكرى مذبحة ميدان تيانانمين التي جرت يوم 4 يونيو/حزيران 1989 وتقديم الصين اعتذارا عنها. كما أحيت الإدارة الأميركية هذه الذكرى وأصدرت بيانا يطالب بمحاسبة بكين.

ودعا رئيس وزراء تايوان سو تسينغ شانغ اليوم الخميس إلى إحياء ذكرى مذبحة ميدان تيانانمين "السلام السماوي" التي شهدتها العاصمة الصينية بكين قبل 31 عاما، مشيرا على صفحته بفيسبوك إلى ضرورة "الحفاظ على الديمقراطية وعدم نسيان أحداث المجزرة".

وقال سو إن الحرية أسلوب حياة يكتب الناس فيه بأمان عبر الإنترنت "ولا يتعرضون للسجن بسبب آرائهم السياسية المختلفة".

انتقاد

بدورها، انتقدت رئيسة تايوان تساي أنغ ون -عبر فيسبوك أيضا- تجاهل الحكومة الصينية لتلك المذبحة، ودعت إلى إحياء ذلك اليوم في الذاكرة.

كما قال لاي شينغ تي النائب المنتخب للرئيسة تساي عبر فيسبوك، إنه يتعين على بكين الانتصاف للذكرى والتوقف عن قمع المعارضين السياسيين والدينيين، مضيفا أن على الصين "أن تقبل سعي الناس في هونغ كونغ إلى الديمقراطية".

وأوردت صحيفة "بانكوك تايمز" أن تايوان طالبت الصين بالاعتذار عن المذبحة، إلا أن بكين ردت بأن ذلك لا معنى له ومنعت أي مظاهر لإحياء الذكرى. وقالت الصحيفة إن العدد الحقيقي للضحايا غير معروف حتى اليوم، غير أن منظمات حقوقية تقدر عدد القتلى بما يتراوح بين المئات وعدة آلاف.

مسؤولية

من جهة أخرى، أحيت واشنطن أمس الأربعاء الذكرى السنوية لضحايا "حملة القمع العنيفة" في مذبحة تيانانمين، وأصدرت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس بيانا شدد على ضرورة محاسبة الصين وتحميلها مسؤولية مقتل الضحايا البالغ عددهم حوالي ألفي قتيل.

وقالت أورتاغوس إن بلادها تحيي ذكرى الشعب الصيني الشجاع الذي أطلق مناشدة مجتمعية ضد الفساد ومن أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، وكانت مصدر إلهام لكثير من البشر ممن تعرضوا للقمع في الاتحاد السوفياتي وأوروبا الشرقية.

ولفتت الانتباه إلى أنه رغم مرور ثلاثة عقود على تلك المذبحة، لم يتضح بعد عدد القتلى والمفقودين فيها.

وأضافت أورتاغوس أن أميركا في حداد من أجل أولئك الضحايا، وتقف بجانب الشعب الذي طالب بحكومة تحافظ على الحريات الأساسية وشرف الإنسانية.

يُذكر أن مظاهرات ميدان تيانانمين هي مجموعة من المظاهرات الوطنية التي تمركزت هناك ونظمها طلاب صينيون احتلوا الميدان وطالبوا بالديمقراطية والإصلاح. وقد قتلت القوات الصينية خلالها حوالي ألفين منهم، بالإضافة إلى تسجيل الكثير من المفقودين.