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سياسة|عراق

شاهد.. استقالة مسؤول صحي عراقي تحت التهديد تشعل مواقع التواصل

4/6/2020

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العراق مقاطع مصورة تظهر إجبار محتجين عراقيين المدير العام لدائرة الصحة في محافظة ذي قار جنوبي البلاد على الاستقالة. كما تظهر المقاطع مشادات كلامية بين المحتجين والأجهزة الأمنية المتواجدة في الدائرة.

وقال المسؤول الصحي المستقيل عبد الحسين الجابري إن عددا من المحتجين اقتحموا مبنى الدائرة للمطالبة بافتتاح المستشفى التركي قيد التنفيذ، مشيرا إلى أنهم طالبوه بتقديم استقالة خطية بعد الاعتداء على الكوادر الصحية.

الجابري قال إنه قدم استقالته مجبرا (الصحافة العراقية)

تفاصيل ما حدث
وأوضح الجابري في حديث لوسائل إعلام محلية أنه تم إرسال وفد من دائرة صحة المحافظة إلى مكان الاحتجاج قرب مبنى المستشفى التركي، لكن المحتجين "توجهوا إلى دائرة الصحة واعتدوا على المنتسبين وهددوا بإحراق الدائرة، وطلبوا منه تقديم استقالته فقدمها مجبرا"، لافتا إلى أن الاستقالة تم رفضها من قبل ديوان المحافظة ووزارة الصحة.

وأدان منتسبو الصحة في ذي قار هذا "الاعتداء" على المدير العام للدائرة ومدراء الأقسام من قبل "مجموعة تدّعي أنها تمثل المحتجين في المحافظة". ونظمت بعض الكوادر في المحافظة وقفات احتجاجية "تستنكر الاعتداء الذي طال دائرة صحة المحافظة ومديرها العام والموظفين".

 

ردود أفعال
وأحدث اقتحام دائرة صحة ذي قار وإجبار مديرها على الاستقالة ضجة وردود أفعال واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي، وعبّر قياديون وناشطون عراقيون عن آرائهم ورفضهم لما حدث، كما تصدر وسم "#اهانه_كوادر_الصحه_ارهاب" منصة تويتر وكتب تحته عشرات المغردين.

وقال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إن "ما حدث في الناصرية ضد الكوادر الصحية وإجبارها على الاستقالة بهذه الصورة، لا يمثل الإصلاح"، مطالبا الجهات المختصة "بالأخذ بزمام الأمور، وإلا فإن العراق يتجه إلى الهاوية".

وعلق الخبير القانوني حيدر الفتلاوي على الحادثة بقوله "إن كان الطبيب يُهان بهذه الطريقة فعلى العراق السلام".

من جانبه، تساءل الصحفي محمود النجار "ألا تنتهي قصص الإهانات والتجاوزات؟"، مضيفا "الآن جاء دور الاعتداء على الكوادر الصحية التي تسهر الليالي حتى تسعف وتداوي وتعالج المرضى في المستشفيات".

وقال الناشط البارز أسعد الناصري إن "من دخل إلى دائرة صحة ذي قار وطالب مديرها بالاستقالة بهذه الطريقة المرفوضة لا يمثلنا، وهذا ليس من عمل متظاهري ثورة تشرين".

وطالب مغردون السلطات في الدولة بمحاسبة المعتدين على الكوادر الصحية والطبية، مؤكدين أن حماية هذه الكوادر تقع على مسؤوليتها في ظل خوضهم الحرب ضد فيروس كورونا.

يأتي ذلك بينما تداول مغردون مقطعا مصورا يظهر موقف معتصمي ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية من اقتحام محتجين دائرة الصحة وإجبار مديرها على الاستقالة، مبينة أن "العمل لا يستهدف العاملين في المجال الطبي، بل يراد به إقالة المسؤولين الفاسدين في عملهم وليس لشخصهم"، بحسب الفيديو.

 

رد حكومي
من جانبها، أكدت وزارة الصحة العراقية على إقامتها دعوى قضائية ضد الأشخاص الذين اعتدوا على دائرة صحة ذي قار ومديرها العام لفظيا وبأساليب أخرى.

وأضافت الوزارة أنه "في وقت تبذل فيه ملاكات وزارة الصحة والبيئة جهودها الكبيرة لمواجهة جائحة كورونا، فإن من واجب الجهات المعنية حماية هذه الملاكات وخط الصد الأول".

كما وصفت خلية الأزمة النيابية بأن "ما حدث في صحة ذي قار كارثة يجب ألا تمر دون عقاب عاجل".

وطالب رئيس الخلية حسن الكعبي رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي وقائد شرطة محافظة ذي قار "بفرض سيادة القانون من خلال التحرك العاجل لمحاسبة واعتقال كل من اقتحم دائرة صحة ذي قار، واعتدى على مديرها وأجبره على تقديم استقالته تحت الضغط والتهديد".

المصدر : خدمة سند + مواقع التواصل الاجتماعي

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