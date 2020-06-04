شاهد.. استقالة مسؤول صحي عراقي تحت التهديد تشعل مواقع التواصل

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العراق مقاطع مصورة تظهر إجبار محتجين عراقيين المدير العام لدائرة الصحة في محافظة ذي قار جنوبي البلاد على الاستقالة. كما تظهر المقاطع مشادات كلامية بين المحتجين والأجهزة الأمنية المتواجدة في الدائرة.

وقال المسؤول الصحي المستقيل عبد الحسين الجابري إن عددا من المحتجين اقتحموا مبنى الدائرة للمطالبة بافتتاح المستشفى التركي قيد التنفيذ، مشيرا إلى أنهم طالبوه بتقديم استقالة خطية بعد الاعتداء على الكوادر الصحية.

الجابري قال إنه قدم استقالته مجبرا (الصحافة العراقية)

تفاصيل ما حدث

وأوضح الجابري في حديث لوسائل إعلام محلية أنه تم إرسال وفد من دائرة صحة المحافظة إلى مكان الاحتجاج قرب مبنى المستشفى التركي، لكن المحتجين "توجهوا إلى دائرة الصحة واعتدوا على المنتسبين وهددوا بإحراق الدائرة، وطلبوا منه تقديم استقالته فقدمها مجبرا"، لافتا إلى أن الاستقالة تم رفضها من قبل ديوان المحافظة ووزارة الصحة.

#مدير عام صحه ذي قار

يقدم استقالته تحت التهديد … pic.twitter.com/5BBhH3V8y3 — شحروره…🖤 (@h3cdPainU1aesLZ) June 3, 2020

بعد ما حدث امس في ذي قار

🔸دائرة صحة ذي قار تغلق أبوابها وتعلن اضراب موظفيها عن الدوام حتى تقوم الاجهزة الامنية بمحاسبة المعتدين وتوفير الحماية اللازمة للموظفين.

🔸وزارة الصحة تصدر بيان ادانة للاعتداء وتعتمد الطرق القانونية بالشكوى.

🔸قوة امنية خاصة تعتقل احد معتدي الامس. pic.twitter.com/xtT9s1sJAQ — Dr. Haider Salman (@sahaider75) June 4, 2020

وأدان منتسبو الصحة في ذي قار هذا "الاعتداء" على المدير العام للدائرة ومدراء الأقسام من قبل "مجموعة تدّعي أنها تمثل المحتجين في المحافظة". ونظمت بعض الكوادر في المحافظة وقفات احتجاجية "تستنكر الاعتداء الذي طال دائرة صحة المحافظة ومديرها العام والموظفين".

ردود أفعال

وأحدث اقتحام دائرة صحة ذي قار وإجبار مديرها على الاستقالة ضجة وردود أفعال واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي، وعبّر قياديون وناشطون عراقيون عن آرائهم ورفضهم لما حدث، كما تصدر وسم "#اهانه_كوادر_الصحه_ارهاب" منصة تويتر وكتب تحته عشرات المغردين.

وقال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إن "ما حدث في الناصرية ضد الكوادر الصحية وإجبارها على الاستقالة بهذه الصورة، لا يمثل الإصلاح"، مطالبا الجهات المختصة "بالأخذ بزمام الأمور، وإلا فإن العراق يتجه إلى الهاوية".

وعلق الخبير القانوني حيدر الفتلاوي على الحادثة بقوله "إن كان الطبيب يُهان بهذه الطريقة فعلى العراق السلام".

إن كان الطبيب يُهان بهذه الطريقة فعلى العراق السلام ..

اجبار مدير صحة ذي قار على الاستقالة .. pic.twitter.com/Z8NvXnBKCz — حيدر الفتلاوي (@HaiderAlftlawi2) June 3, 2020

من جانبه، تساءل الصحفي محمود النجار "ألا تنتهي قصص الإهانات والتجاوزات؟"، مضيفا "الآن جاء دور الاعتداء على الكوادر الصحية التي تسهر الليالي حتى تسعف وتداوي وتعالج المرضى في المستشفيات".

يعني شلون محتنتهي قصص الإهانات والتجاوزات، وهسه اجا دور الاعتداء على الكوادر الصحية الي تسهر الليالي حتى تسعف وتداوي وتعالج المرضى بالمستشفيات.

إلى متى القانون غائب ومعطل والناس تعتدي على المختصين الي تاركين أهاليهم ويداومون ويتعبون ويضحون حتى بأرواحهم.

#اهانه_كوادر_الصحه_ارهاب — محمود النجار | Mahmoud Al-Najjar (@Mahmood_Najar) June 3, 2020

وقال الناشط البارز أسعد الناصري إن "من دخل إلى دائرة صحة ذي قار وطالب مديرها بالاستقالة بهذه الطريقة المرفوضة لا يمثلنا، وهذا ليس من عمل متظاهري ثورة تشرين".

من دخل إلى دائرة صحة ذي قار اليوم، وطالب مديرها بالاستقالة، وبهذه الطريقة المرفوضة، لا يمثلنا. وهذا ليس من عمل متظاهري ثورة تشرين. — أسعد الناصري (@asaadalnaseri) June 3, 2020

وطالب مغردون السلطات في الدولة بمحاسبة المعتدين على الكوادر الصحية والطبية، مؤكدين أن حماية هذه الكوادر تقع على مسؤوليتها في ظل خوضهم الحرب ضد فيروس كورونا.

على الدولة محاسبة المعتدين على الكوادر الطبية وتقع عليها مسؤولية حماية الجيش الابيض في ظل حربهم ضد الفايروس#اهانة_كوادر_الصحة_ارهاب — نيلوفر 🌹 (@NYLWFR_99) June 3, 2020

يأتي ذلك بينما تداول مغردون مقطعا مصورا يظهر موقف معتصمي ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية من اقتحام محتجين دائرة الصحة وإجبار مديرها على الاستقالة، مبينة أن "العمل لا يستهدف العاملين في المجال الطبي، بل يراد به إقالة المسؤولين الفاسدين في عملهم وليس لشخصهم"، بحسب الفيديو.

"موقف ثوار ساحة الحبوبي مما حدث اليوم

لمدير دائرة صحة ذي قار" كلام مهم👇 pic.twitter.com/t4Dg7j0q7F — منتظر عبد الكريم (@makbh9) June 4, 2020

ذي قار بعمرها ما انكسرت

من معركة ذي قار لحد اليوم

اللي صار اليوم لان مستشفيات 🏥 ما يفتحوها

والفساد مستشري والمرضى ماعدهم مكان والحكام ولا همهم

الناصرية المقدسة تمثلني #الناصرية_تمثلني pic.twitter.com/ahZkhUdbac — Ahmad  (@at91m) June 4, 2020

رد حكومي

من جانبها، أكدت وزارة الصحة العراقية على إقامتها دعوى قضائية ضد الأشخاص الذين اعتدوا على دائرة صحة ذي قار ومديرها العام لفظيا وبأساليب أخرى.

وأضافت الوزارة أنه "في وقت تبذل فيه ملاكات وزارة الصحة والبيئة جهودها الكبيرة لمواجهة جائحة كورونا، فإن من واجب الجهات المعنية حماية هذه الملاكات وخط الصد الأول".

كما وصفت خلية الأزمة النيابية بأن "ما حدث في صحة ذي قار كارثة يجب ألا تمر دون عقاب عاجل".

وطالب رئيس الخلية حسن الكعبي رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي وقائد شرطة محافظة ذي قار "بفرض سيادة القانون من خلال التحرك العاجل لمحاسبة واعتقال كل من اقتحم دائرة صحة ذي قار، واعتدى على مديرها وأجبره على تقديم استقالته تحت الضغط والتهديد".