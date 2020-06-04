حارس مدرسة ابتدائية في الصين يطعن 39 شخصا معظمهم أطفال

أصيب 39 شخصا غالبيتهم من التلاميذ في هجوم بسكين وقع الخميس في مدرسة ابتدائية في جنوبي الصين، حسب ما ذكرت السلطات المحلية.

ووقع الهجوم في كانغو بمنطقة غوانغشي التي تتمع بحكم ذاتي، وفق ما جاء في بيان للبلدية نشر على موقعها الإلكتروني.

وقالت البلدية "أصيب 37 تلميذا بجروح طفيفة في وقت يعاني فيه بالغان من إصابات أكثر خطورة، وقد نقل الجميع إلى المستشفيات، وحياتهم ليست في خطر".

وذكرت وسائل إعلام عدة نقلا عن السلطات أن المشتبه فيه يبلغ من العمر 50 عاما، ولقب عائلته "لي" وكان يعمل حارسا في المدرسة الواقعة في بلدة وانغفو.

ليست المرة الأولى

وتسجل مثل هذه الهجمات من وقت لآخر في مؤسسات تربوية في الصين، ففي يناير/كانون الثاني 2019 أصيب 20 طفلا بمطرقة في بكين في مدرسة ابتدائية.

وقبل شهرين من ذلك، قتل شاب في العشرين تلميذا وجرح تسعة آخرين وأستاذين في مؤسسة للتعليم التقني في يونان في جنوبي غربي البلاد.

وسبق لمنطقة غوانغشي أن شهدت مثل هذا الهجوم في يناير/كانون الثاني 2017 عندما أصاب رجل 11 طفلا بسكين مطبخ في روضة أطفال.