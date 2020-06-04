بدعوى التحريض على العنف.. تطبيق سناب شات يوقف الترويج لحساب ترامب

أوقفت شركة "سناب" ترويج تطبيقها للتواصل الاجتماعي "سناب شات" لحساب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في صفحتها الخاصة بالمحتوى المجمع.

وقال متحدث باسم "سناب" في بيان إن التطبيق لا يروّج حاليا للمحتوى الذي ينشره ترامب عبر منصة (ديسكافر) في سناب شات.

وأضاف المتحدث باسم الشركة أن التطبيق لن يزيد من الأصوات التي تحرّض على ما سماه العنف العنصري والظلم، من خلال منحهم ترويجا مجانيا على التطبيق.

ولا يزال حساب ترامب في "سناب شات" موجودا على المنصة، ولديه نحو 1.5 مليون متابع.

وجاء قرار شركة "سناب" في أعقاب نشر الرئيس الأميركي منشورات مؤخرا على وسائل التواصل الاجتماعي، هدد فيها بإطلاق ما دعاها "الكلاب المتوحشة" و"الأسلحة المشؤومة" على المحتجين الذين نظموا الاحتجاجات في الولايات المتحدة الأميركية على عنف الشرطة ضد السود، بعد مقتل جورج فلويد على يد شرطي أبيض البشرة إثر اعتقاله في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسونا.

وكانت شركتا سناب وفيسبوك قد انضمتا إلى قائمة الشركات الأميركية المنددة بالتمييز العرقي في الولايات المتحدة، حيث اندلعت احتجاجات عنيفة في عدد من مدنها الكبرى بسبب وفاة فلويد، وهو رجل أسود أعزل لقي حتفه أثناء ضبط الشرطة له في مينيابوليس الأسبوع الماضي.

وانضمت الشركتان إلى إنتل كورب ونتفليكس ونايكي في اتخاذ موقف معلن مندد بوفاة فلويد، وعبرتا عن مخاوفهما بشأن التمييز ضد الأميركيين السود.

وقال الرئيس التنفيذي لفيسبوك مارك زوكربيرغ -في منشور على منصته في ساعة متأخرة مساء الأحد الماضي- "نحن نقف مع مجتمع السود وجميع الذين يعملون من أجل العدالة، تكريما لجورج فلويد وبرونا تايلور وأحمود أربيري والعديد من الآخرين الذين لن تُنسى أسماؤهم".

وأضاف أن فيسبوك ستخصص عشرة ملايين دولار للمنظمات التي تعمل من أجل تحقيق العدالة العرقية.