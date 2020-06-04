الغارديان تكشف: نجلا رجل أمن سعودي سابق كانا أول ضحايا محمد بن سلمان

قالت صحيفة الغارديان البريطانية إن ولدي رجل الأمن السعودي سعد الجبري المختطفين منذ مارس/آذار الماضي، كانا أول ضحايا عملية تطهير قام بها محمد بن سلمان بعد إطاحته بابن عمه ولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف.

وسعد الجبري (61 عاما) هو رجل أمن متقاعد، كان مساعدا مقربا لولي العهد السابق محمد بن نايف الذي أطيح به عام 2017 ثم اعتقل منذ مارس/آذار الماضي.

وأضافت الصحيفة أن نجل سعد الجبري خالد كشف أن مأساة شقيقيه بدأت بعد يوم من تعيين الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد، حين أصدر الأخير أمرا بمنعهما من السفر، وأخبر والدهما لاحقا في اتصال مباشر أن السماح بسفرهما مرتبط بعودته إلى السعودية.

وقالت الصحيفة إن الجبري كان الهدف الأول لمحمد بن سلمان منذ البداية، إذ رأى فيه تهديدا خطيرا نظرا لعلاقاته القوية مع أجهزة مخابرات غربية ودوره في تحديث القدرات الأمنية السعودية، وإن عائلته يتملكها شعور بالفزع والخوف على مصير ولديهما.

وذكرت أن اختفاء عمر (21 عاما) وأخته سارة (20 عاما) يكشف عن المدى الذي وصل إليه ولي العهد في استخدام الأبناء لمعاقبة من يعتقد أنهم أعداؤه والانتقام منهم.

وتشير الغارديان إلى أن عائلة الجبري تنفي بشدة الشائعات التي تقول إنه أقام علاقات سرية مع الإخوان المسلمين.

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة واشنطن بوست الأميركية عن مسؤولي مخابرات سابقين بريطانيين وأميركيين قلقهم من حملة الاستهداف التي تقوم بها السلطات السعودية ضد مسؤول المخابرات السعودي السابق سعد الجبري المقيم في كندا حاليا.

وبيّنت الصحيفة أن هذا القلق والاستغراب مردّه سجل الجبري ودوره المحوري في إنشاء برنامج مكافحة الإرهاب في السعودية.

ونقلت الصحيفة عن مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية بالوكالة سابقا مايكل موريل، قوله إن الجبري أنقذ خلال عمله حياة العديد من السعوديين والأميركيين، وهو الموقف نفسه الذي أكده أيضا مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية السابق جورج تينيت.

ووصف موريل استهداف السلطات السعودية للجبري واعتقالها ابنه وابنته في السعودية، بغير المقبول.

وبيّن أن خالد نجل الجبري -وهو طبيب قلب يعيش مع والده في تورونتو- قال للصحافة إن أخاه عمر (21 عاما) وأخته سارة (20 عاما) اعتُقلا وسُجنا في منتصف مارس/آذار الماضي من قبل النظام السعودي، كوسيلة ضغط لإجبار والدهما على العودة إلى المملكة من المنفى في كندا.