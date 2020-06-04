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سياسة|إمارات عربية متحدة

التطبيع من خلال الطعام.. أول مطعم إسرائيلي بالإمارات

خدمة "يهودي كوشير" (الطعام الحلال) بالإمارات تعد الأولى خليجيا
خدمة "يهودي كوشير" (الطعام الحلال) بالإمارات تعد الأولى خليجيامواقع التواصل الإجتماعي
4/6/2020

كشف حساب "إسرائيل بالخليج" اليوم الخميس عن افتتاح أول مطعم إسرائيلي في دولة الإمارات، وذلك نتيجة الطلب المتزايد على الطعام اليهودي في البلاد.

ونشر الحساب عبر تويتر أن واحدة أعضاء الجالية اليهودية في الإمارات وتدعى إيلي كرييل أطلقت أول خدمة طعام "يهودي كوشير" (الطعام الحلال) في منطقة الخليج.

وأوضح أن افتتاحه جاء نتيجة الطلب المتزايد على طعام يهودي كوشير، خاصة للزوار اليهود الذين يصلون إلى الإمارات للمشاركة في مؤتمرات تتناول التسامح بين الأديان.

واستعان الحساب الإسرائيلي التابع للخارجية برابط من موقع "العربية" الإنجليزي، عنون فيه الموضوع بالقول إن إطلاق أول خدمة كوشير يهودي في الإمارات العربية "يصنع تاريخ الخليج الغذائي".

ونقل الموقع في تقريره عن كرييل قولها إن الاعتراف والدعم الذي حظيت به الجالية اليهودية في الإمارات "مذهل ومقدر للغاية، وأثبتت الإمارات لنا جميعا أن تقاليدنا العظيمة المفهومة بشكل صحيح هي قوة من أجل الخير".

المصدر : خدمة سند

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