الأمير تميم: قطر قدمت مساعدات طبية لـ 20 دولة و140 مليون دولار مساهمات مالية لمواجهة كورونا عالميا

أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تقديم بلاده مساعدات طبية إلى أكثر من 20 دولة في أنحاء العالم تتمثل في إمدادات بمعدات طبية وبناء مستشفيات ميدانية، بالإضافة إلى تقديم مساهمة مالية بمبلغ 140 مليون دولار لمؤسسات الرعاية الصحية متعددة الأطراف التي تعمل في تطوير اللقاحات.

جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر القمة العالمي للقاحات 2020 الذي يعقد في لندن اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة عدد من الرؤساء وقادة الدول ورؤساء الحكومات وممثلي البلدان.

وتوجه الشيخ تميم في مستهل كلمته بالشكر للمملكة المتحدة ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على تنظيم المؤتمر، مؤكدا أن هذه الجائحة تمثل تحديا غير مسبوق للإنسانية جمعاء.

وقال إن "العالم وجد نفسه في هذه الجائحة أمام خيارين أحلاهما مر، إما المجازفة بالاقتصاد أو عدم التضحية به والمجازفة بحياة الناس".

وأضاف أن قطر لم تألُ جهدا في تعزيز الاستجابة السريعة لمواجهة التداعيات الخطيرة للأزمة، وسارعت لاتخاذ جميع الإجراءات للحد من تأثيرها وحماية مواطنيها والمقيمين على أرضها.

وأشار إلى أن قطر قدمت مساهمات مالية بمبلغ 140 مليون دولار لمؤسسات الرعاية الصحية متعددة الأطراف التي تعمل في تطوير اللقاحات، لضمان كفاءة الرعاية الصحية، خصوصا في الدول الأقل نموا.

وأعلن عن تعهد جديد من دولة قطر بقيمة 20 مليون دولار، دعما للتحالف العالمي للقاحات والتحصين "جافي".

ودعا في ختام كلمته إلى العمل المشترك لضمان العدالة في توفير الأدوية والمعدات الطبية اللازمة لكافة الدول، مجددا دعم قطر لمنظمة الصحة العالمية في تنسيقها للجهود الرامية لمكافحة جائحة "كوفيد-19" وتعزيز الجاهزية العالمية لمواجهة الأمراض المعدية مستقبلا.