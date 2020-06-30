نجا سابقا من 35 هجوما.. مقتل قائد شرطة بولاية أوروزغان الأفغانية

أعلنت السلطات الأفغانية صباح اليوم مقتل قائد شرطة في ولاية أوروزغان (جنوبي البلاد)، وذلك خلال هجوم مسلح نفذته حركة طالبان.

وأفاد بيان صادر عن المتحدث باسم الولاية زيلجي إيبادي بأن قائد شرطة منطقة "دهرود" شاه محمد شاه تعرض لهجوم مسلح من قبل مسلحي طالبان.

وأضاف أن الهجوم المسلح تسبب في مقتل شاه، وإصابة اثنين من حراسه الشخصيين بجروح. وذكر البيان أن شاه نجا من 35 حادثا مشابها، وأنه فقد عينيه في إحدى الهجمات السابقة.

في المقابل، أعلن مسؤولون محليون في أفغانستان مقتل 17 فردا -على الأقل- من عناصر طالبان، خلال هجوم على نقاط تفتيش بإقليم باروان ليلة أمس الاثنين.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية اليوم الثلاثاء عن قائد شرطة الإقليم هارون مبارز قوله إن طالبان هاجمت نقاط تفتيش في منطقة كوه صافي في حوالي الساعة 11 مساء، واستمر القتال حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

وأوضح مبارز أن "أكثر من 200 من عناصر طالبان هاجموا نقاط التفتيش في المنطقة"، مضيفا أنه "قُتل 17 من عناصر طالبان ولم يصب أي من قوات الأمن في الهجوم".

وقال "إن الوضع تحت سيطرة قوات الأمن، وفرت عناصر طالبان من المنطقة". ولم تعلق طالبان على الهجوم.